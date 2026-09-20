Hétfős gyermekbanda paprikaspray-vel támadt két nőre egy buszmegállónál

Két fiatal nőt támadott meg és rabolt ki egy gyermekbanda a németországi Chemnitzben szombat este. A hétfős csoport tagjai mindkét áldozatot bántalmazták, és paprikaspray-t is használtak ellenük – számolt be róla a Focus.de.

A gyermekbanda két nőt támadott meg, két egymást követő buszmegállónál Chemnitzben

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A rendőrség tájékoztatása szerint a gyerekekből és fiatalkorúakból álló csoport először egy 23 éves nőre támadt rá egy buszmegállóban. Az áldozatot megütötték, paprikaspray-vel fújták le, majd elvették a kézitáskáját.

A támadók ezután felszálltak egy buszra.

A gyermekbanda egy másik nőt is megtámadott

A 23 éves nő értesítette barátnőjét, aki a következő buszmegállóban várakozott. A 24 éves nő felszólította a csoport tagjait, hogy adják vissza az ellopott kézitáskát, mire őt is megtámadták.

A rendőrség szerint az egy fiúból és hat lányból álló csoport ütlegelte a nőt, ismét paprikaspray-t használt, majd elvette az áldozat okostelefonját.

Amikor szemtanúk közbeléptek, a támadók egy közeli parkba menekültek. A két sérült nőt a mentők a helyszínen ellátták.

A rendőrség egyebek mellett veszélyes testi sértés és lopás miatt indított nyomozást. A hatóságok már vizsgálják az elkövetőkre vonatkozó első információkat, valamint elemzik a busz kamerafelvételeit is.