17 órára kizárta kilencéves gyermekét egy anya – hiába dörömbölt a kislány

Őrizetbe vettek egy kentuckyi nőt, miután kilencéves lánya a rendőrség szerint mintegy 17 órán keresztül maradt kizárva otthonukból. A gyermekelhanyagolás ügyében indított eljárás során kiderült, hogy az anya és gyermeke előző este együtt tértek haza egy partiról, a nő azonban egyedül ment be a házba.

Gyermekelhanyagolás miatt vették őrizetbe a kilencéves kislány édesanyját

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A Law&Crime által ismertetett letartóztatási jegyzőkönyv szerint Ashland Killebrew csütörtök este 10 óra körül érkezett haza lányával a Kentucky állambeli Hopkinsville-ben található otthonukhoz. A nő bement a házba, bezárta az ajtót, kilencéves lánya azonban kint maradt.

A rendőrségi dokumentum szerint az anya olyan ittas állapotban volt, hogy elaludt, miközben azt hitte, gyermeke is bement vele a házba.

Hiába próbálta felébreszteni édesanyját a kislány

A gyermek a rendőröknek azt mondta, hogy az ajtó zárva volt, ezért többször is dörömbölt rajta, hogy felhívja édesanyja figyelmét. A nő azonban nem reagált.

A hatóságok szerint a kilencéves kislány megközelítőleg 17 órán keresztül nem tudott bejutni a házba.

Killebrew később arra ébredt, hogy nem találja a lányát az otthonában, ezért értesítette a 911-es segélyhívót. A kiérkező rendőrök megtalálták a gyermeket és beszéltek vele.

Gyermekelhanyagolás miatt is felelnie kell az anyának

A rendőrség őrizetbe vette Killebrew-t, akit 12 év alatti gyermek sérelmére elkövetett másodfokú bántalmazással és elhanyagolással vádoltak meg.

Az anya előzetes bírósági meghallgatását október 2-ára tűzték ki.