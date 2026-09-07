"Sokkot kaptam, miután a rendőrök közölték, hogy az exem megölte az apámat. A legborzasztóbb azonban csak ez után jött"

A texasi Dallasban élő Amber Carter éppen hazafelé tartott a megterhelő éjszakai műszakja után. Arra ért haza, hogy rendőrök állnak a háza előtt, ahol apjával élt. Fogalma sem volt, mi történik, azonnal hívta az apját, de nem érte el. Miután megállt, beszélt egy rendőrrel, aki közölte vele, egy holttestet találtak odabent. Leültették a járdaszegélyre, és közölté vele: várjon. Ekkor jött rá: vélhetően édesapja fekszik bent holtan. Arról azonban fogalma sem volt, hogy ex-barátja végzett vele, aki ráadásul "titkon" sorozatgyilkos is volt.

Sorozatgyilkos exe ölte meg az apját. Fotó: unsplash.com

A rendőrök Ambert korábbi konfliktusos kapcsolatairól kérdezték. Ekkor árulta el, hogy volt egy rosszul végződött kapcsolata Jeremy Harrisszel, akit 2013-ban ismert meg és kapcsolatuk szinte azonnal komolyra fordult. A nő szerint a férfi vicces, megnyerő és remek beszélgetőpartner volt, ezért később teljesen megdöbbent, amikor megtudta róla, hogy sorozatgyilkos.

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A pár hat évig volt együtt, első gyermekük 2015-ben született. Amber szerint azonban Harris egyre agresszívebbé vált, ahogy telt az idő, és állítólag mentális problémákkal, valamint függőséggel is küzdött. Amber végül 2018-ban szakított vele, majd négy gyermekének nevelése mellett visszaköltözött édesapjához, hogy nagyobb támogatást kapjon.

Ő volt a világ legjobb édesapja. Egyedüli gyerekként nőttem fel, így én jelentettem számára a világot, ő pedig a legjobb barátom volt. Sokan mondták, hogy igazi apás kislány vagyok. Megkérdezték, eszembe jut-e valaki, aki árthatott volna apának vagy nekem. Ekkor gondoltam Jeremyre, és ezt el is mondtam nekik. Mindig is gondoltam, hogy előbb-utóbb komoly bajba kerül, de arra soha nem számítottam, hogy ilyen messzire megy. Soha nem gondoltam volna, hogy Jeremy képes lenne valami ennyire szélsőségesre. Borzasztóan megrázott és összetört, hogy valaki, akit életem egy szakaszában ennyire szerettem, képes volt ilyen szörnyűséget elkövetni.

Amber szenvedése azonban ezzel még nem ért véget. Később megtudta, hogy volt párja három másik ártatlan embert is meggyilkolt egy hátborzongató gyilkosságsorozatban, még az édesapja halála előtti hetekben. Megölt egy 19 éves egyetemistát, majd egy 36 és 57 éves férfit is.