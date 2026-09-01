14 év után áttörést értek el a hatóságok az Alpok egyik legrejtélyesebb gyilkossági ügyében

Egy pisztolyt találtak egy tó fenekén, amely elvezetheti a rendőrséget a 14 éve megoldatlan alpesi gyilkosságok gyanúsítottjához.

14 éves megoldásra vár az al-Hilli házaspár gyilkossága. Fotó: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

14 éve megoldásra vár a rejtélyes alpesi gyilkosság, ami 4 ember életét követelte

A brit-iraki mérnököt, az 50 éves Saad al-Hillit, 47 éves feleségét, Iqbalt, és a nő 74 éves édesanyját, Suhaila al-Allafot 2012-ben lőtték le egy BMW-ben az Annecy-tó közelében, Kelet-Franciaországban. A 45 éves Sylvain Mollier-t, aki éppen kerékpározott, és vélhetően egyszerűen rossz időben volt rossz helyen, szintén megölték. Most egy ritka, svájci katonai pisztolyt találtak a tó fenekén, amely pontosan ugyanolyan típusú, mint amilyet a mészárlás során használtak.

A helyszínen egy ritka Luger PO6/29, Parabellum 7.65 típusú fegyver markolatának szilánkjait találták meg, amiből a törvényszéki szakértők arra következtettek, hogy ez volt a gyilkossághoz használt eszköz.

Múlt héten találták meg a vízben. A fegyvert azonnal kiemelték, és igazságügyi szakértői elemzésre szállították. A vízben töltött idő miatt a vizsgálat rendkívül összetett lesz

- mondta egy nyomozáshoz közeli forrás.

A rendőrség most azt próbálja megállapítani, hogy ez a fegyver egyezik-e azzal, amelyet a 2012 szeptemberi négyszeres gyilkosság során használtak.

Áttörést értek el a hatóságok az Alpok egyik legrejtélyesebb gyilkossági ügyében. Fotó: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

A könyörtelen gyilkos kevesebb mint két perc alatt 21 lövést adott le, amelyekből 17 találta el az áldozatokat. Mindegyikük több fejlövést kapott. Az al-Hilli házaspár két lánya, akik akkor négy, illetve hétévesek voltak, túlélték a támadást. A kisebbik gyermek, Zeena, nyolc órán át rejtőzött halott édesanyja lábai alatt, mielőtt a helyszínt vizsgáló rendőrök rátaláltak. Nővérét, Zainabot szintén meglőtték, ő a vállán és a fején sérült meg.

Sabine Khéris megoldatlan ügyekre szakosodott vizsgálóbíró azzal szűkítette a nyomozás körét, hogy megállapította: a fegyvert 1935-ben gyártották, és mindössze 940 darab készült belőle. Kijelentette, hogy a gyilkos valószínűleg választékos és nyugodt volt, és kétségtelenül kiképzést kapott az emberölésre, mivel dupla lövéseket alkalmazott az áldozatokon.