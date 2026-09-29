Rejtélyes gyilkosság: cianiddal mérgezett kapszulák végeztek hét emberrel

A gyilkosságok sora 1982. szeptember 29-én kezdődött Mary Kellerman tizenkét éves kislány halálával. A Chicago melletti Elk Grove Village-ben élő gyerek torokfájásra kapott egy Extra-Strength Tylenol kapszulát, majd rövid időn belül meghalt.

A gyilkosságokat egy ilyen gyógyszerrel követték el - Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ugyanezen a napon Adam Janus, egy 27 éves postás is életét vesztette.

Később kiderült, hogy testvére, Stanley Janus és annak felesége, Theresa ugyanabból a Tylenol-üvegből vett be kapszulát, miközben a férfi halála miatt a család otthonában tartózkodtak.

Mindketten megmérgeződtek: Stanley még aznap, Theresa két nappal később halt meg - írja az EBSCO.

A következő napokban további három haláleset történt Chicago térségében. A hét áldozat között volt Mary McFarland, Paula Prince és Mary Reiner is.

A nyomozók ekkor már egyértelmű összefüggést kerestek a különös halálesetek között.

Halálos méreg volt a kapszulákban

A vizsgálatok során kiderült, hogy az áldozatok által bevett Tylenol kapszulákba halálos mennyiségű kálium-cianidot juttattak. A méreg rendkívül gyorsan hat, és kis mennyiségben is halálos lehet.

A Johnson & Johnsonhoz tartozó McNeil Consumer Products által gyártott Tylenol akkoriban az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítója volt.

A hatóságok hamar arra jutottak, hogy a kapszulákat nem a gyárban mérgezték meg.

Valaki feltehetően levette a gyógyszeres dobozokat a boltok polcairól, felnyitotta a kapszulákat, a belsejükbe cianidot juttatott, majd visszahelyezte őket a csomagolásba. Ezután a gyanútlan vásárlók már a halálos kapszulákat vették be - írja a Chicago History Museum.

Országos visszahívás és pánik

A történtek után példátlan intézkedés következett. A Johnson & Johnson országosan visszahívta a Tylenolt, ami több mint 31 millió üveget érintett.

A vállalat leállította az Extra-Strength Tylenol gyártását és reklámozását, a hatóságok pedig arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne használják a gyógyszert.

A történtek hatalmas pánikot keltettek az Egyesült Államokban. Attól lehetett tartani, hogy más termékeket is szándékosan megmérgezhetnek, és hamarosan több utánzó esetet is jelentettek. Ezek között gyógyszerek és élelmiszerek elleni manipulációs fenyegetések is voltak.