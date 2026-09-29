Rejtélyes gyilkosság: cianiddal mérgezett kapszulák végeztek hét emberrel

A gyilkosságok sora 1982. szeptember 29-én kezdődött Mary Kellerman tizenkét éves kislány halálával. A Chicago melletti Elk Grove Village-ben élő gyerek torokfájásra kapott egy Extra-Strength Tylenol kapszulát, majd rövid időn belül meghalt.
Ugyanezen a napon Adam Janus, egy 27 éves postás is életét vesztette.
Később kiderült, hogy testvére, Stanley Janus és annak felesége, Theresa ugyanabból a Tylenol-üvegből vett be kapszulát, miközben a férfi halála miatt a család otthonában tartózkodtak.
Mindketten megmérgeződtek: Stanley még aznap, Theresa két nappal később halt meg - írja az EBSCO.
A következő napokban további három haláleset történt Chicago térségében. A hét áldozat között volt Mary McFarland, Paula Prince és Mary Reiner is.
A nyomozók ekkor már egyértelmű összefüggést kerestek a különös halálesetek között.
Halálos méreg volt a kapszulákban
A vizsgálatok során kiderült, hogy az áldozatok által bevett Tylenol kapszulákba halálos mennyiségű kálium-cianidot juttattak. A méreg rendkívül gyorsan hat, és kis mennyiségben is halálos lehet.
A Johnson & Johnsonhoz tartozó McNeil Consumer Products által gyártott Tylenol akkoriban az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítója volt.
A hatóságok hamar arra jutottak, hogy a kapszulákat nem a gyárban mérgezték meg.
Valaki feltehetően levette a gyógyszeres dobozokat a boltok polcairól, felnyitotta a kapszulákat, a belsejükbe cianidot juttatott, majd visszahelyezte őket a csomagolásba. Ezután a gyanútlan vásárlók már a halálos kapszulákat vették be - írja a Chicago History Museum.
Országos visszahívás és pánik
A történtek után példátlan intézkedés következett. A Johnson & Johnson országosan visszahívta a Tylenolt, ami több mint 31 millió üveget érintett.
A vállalat leállította az Extra-Strength Tylenol gyártását és reklámozását, a hatóságok pedig arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne használják a gyógyszert.
A történtek hatalmas pánikot keltettek az Egyesült Államokban. Attól lehetett tartani, hogy más termékeket is szándékosan megmérgezhetnek, és hamarosan több utánzó esetet is jelentettek. Ezek között gyógyszerek és élelmiszerek elleni manipulációs fenyegetések is voltak.
A nyomozók több száz bejelentést vizsgáltak ki, de a valódi elkövetőhöz nem jutottak el - írja a History.
Egy millió dollárt követelt, de nem ő volt a gyilkos
A nyomozás egyik ismert szereplője James Lewis volt, aki egymillió dollárt követelt a Johnson & Johnsontól, és azt állította, hogy a pénzért cserébe véget vet a mérgezéseknek.
A hatóságok azonban nem találtak bizonyítékot arra, hogy Lewis követte volna el a gyilkosságokat.
Végül zsarolás miatt ítélték el, és 13 évet töltött börtönben.
A Tylenol-gyilkosságok ügyében azonban soha nem sikerült azonosítani és bíróság elé állítani a kapszulák valódi megmérgezőjét.
A gyilkosság örökre megváltoztatta a gyógyszerek csomagolását
A történtek egyik legfontosabb következménye az lett, hogy az Egyesült Államokban új biztonsági szabályokat vezettek be a vény nélkül kapható gyógyszereknél - írja a PBS.
A Johnson & Johnson új, több ponton védett csomagolást vezetett be, amelyen egyértelműen látható volt, ha valaki felbontotta vagy megsértette a védőréteget. A korábbi kapszulák helyett megjelentek a nehezebben manipulálható, zselatinnal bevont tabletták, az úgynevezett kapletek is.
A tragédia után az amerikai hatóságok szigorították a gyógyszerek csomagolására vonatkozó előírásokat. 1983-ban a kongresszus törvényt fogadott el a fogyasztási cikkek szándékos manipulációjának büntetéséről, 1989-ben pedig az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA új, manipuláció elleni biztonsági követelményeket vezetett be.
A hét ember halála így nemcsak egy máig megoldatlan bűnügyet hagyott maga után, hanem egy olyan korszak végét is jelentette, amikor a vásárlók sokszor semmilyen egyszerű módon nem tudhatták ellenőrizni, hogy egy gyógyszeres dobozt korábban felbontottak-e.