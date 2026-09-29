Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
cián

Rejtélyes gyilkosság: cianiddal mérgezett kapszulák végeztek hét emberrel

4 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
1982 szeptemberében hét ember halt meg Chicago környékén, miután kálium-cianiddal megmérgezett Extra-Strength Tylenol kapszulát vett be. A tettes máig ismeretlen, a gyilkosság azonban örökre megváltoztatta a gyógyszerek biztonsági csomagolását, és egész Amerikát pánikba taszította.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ciángyógyszergyilkossági ügy

A gyilkosságok sora 1982. szeptember 29-én kezdődött Mary Kellerman tizenkét éves kislány halálával. A Chicago melletti Elk Grove Village-ben élő gyerek torokfájásra kapott egy Extra-Strength Tylenol kapszulát, majd rövid időn belül meghalt.

gyilkosság, CHICAGO - JUNE 30: Tylenol Extra Strength is sold over-the-counter at a drugstore June 30, 2009 in Chicago, Illinois. Tylenol contains acetaminophen, an active ingredient found in many pain killers and cold medicines. Today the Food and Drug Administration's advisory panel recommended that the agency reduce the maximum recommended dosage because of concerns over the potential of liver damage. Scott Olson/Getty Images/AFP (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A gyilkosságokat egy ilyen gyógyszerrel követték el - Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ugyanezen a napon Adam Janus, egy 27 éves postás is életét vesztette.

 Később kiderült, hogy testvére, Stanley Janus és annak felesége, Theresa ugyanabból a Tylenol-üvegből vett be kapszulát, miközben a férfi halála miatt a család otthonában tartózkodtak.

 Mindketten megmérgeződtek: Stanley még aznap, Theresa két nappal később halt meg - írja az EBSCO.

A következő napokban további három haláleset történt Chicago térségében. A hét áldozat között volt Mary McFarland, Paula Prince és Mary Reiner is. 

A nyomozók ekkor már egyértelmű összefüggést kerestek a különös halálesetek között.

Halálos méreg volt a kapszulákban

A vizsgálatok során kiderült, hogy az áldozatok által bevett Tylenol kapszulákba halálos mennyiségű kálium-cianidot juttattak. A méreg rendkívül gyorsan hat, és kis mennyiségben is halálos lehet.

A Johnson & Johnsonhoz tartozó McNeil Consumer Products által gyártott Tylenol akkoriban az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítója volt. 

A hatóságok hamar arra jutottak, hogy a kapszulákat nem a gyárban mérgezték meg.

Valaki feltehetően levette a gyógyszeres dobozokat a boltok polcairól, felnyitotta a kapszulákat, a belsejükbe cianidot juttatott, majd visszahelyezte őket a csomagolásba. Ezután a gyanútlan vásárlók már a halálos kapszulákat vették be - írja a Chicago History Museum.

Országos visszahívás és pánik

A történtek után példátlan intézkedés következett. A Johnson & Johnson országosan visszahívta a Tylenolt, ami több mint 31 millió üveget érintett. 

A vállalat leállította az Extra-Strength Tylenol gyártását és reklámozását, a hatóságok pedig arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne használják a gyógyszert.

A történtek hatalmas pánikot keltettek az Egyesült Államokban. Attól lehetett tartani, hogy más termékeket is szándékosan megmérgezhetnek, és hamarosan több utánzó esetet is jelentettek. Ezek között gyógyszerek és élelmiszerek elleni manipulációs fenyegetések is voltak.

A nyomozók több száz bejelentést vizsgáltak ki, de a valódi elkövetőhöz nem jutottak el - írja a History.

Pharmacist Bill Mattson fills a prescription drug order at a pharmacy 17 September 2003 in Chicago, Illinois. Illinois Gov. Rod R. Blagojevich earlier this summer said a new state initiative designed to reduce prescription drug costs for seniors and the disabled by up to 30 percent should be ready to be rolled out in January 2004. (Tim Boyle/Getty Images/AFP) FOR NEWSPAPER AND TV USE ONLY (Photo by Tim Boyle / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Gyógyszertár Chicagóban - Fotó: TIM BOYLE / Getty Images North America

Egy millió dollárt követelt, de nem ő volt a gyilkos

A nyomozás egyik ismert szereplője James Lewis volt, aki egymillió dollárt követelt a Johnson & Johnsontól, és azt állította, hogy a pénzért cserébe véget vet a mérgezéseknek.

A hatóságok azonban nem találtak bizonyítékot arra, hogy Lewis követte volna el a gyilkosságokat. 

Végül zsarolás miatt ítélték el, és 13 évet töltött börtönben.

A Tylenol-gyilkosságok ügyében azonban soha nem sikerült azonosítani és bíróság elé állítani a kapszulák valódi megmérgezőjét.

A gyilkosság örökre megváltoztatta a gyógyszerek csomagolását

A történtek egyik legfontosabb következménye az lett, hogy az Egyesült Államokban új biztonsági szabályokat vezettek be a vény nélkül kapható gyógyszereknél - írja a PBS.

A Johnson & Johnson új, több ponton védett csomagolást vezetett be, amelyen egyértelműen látható volt, ha valaki felbontotta vagy megsértette a védőréteget. A korábbi kapszulák helyett megjelentek a nehezebben manipulálható, zselatinnal bevont tabletták, az úgynevezett kapletek is.

A tragédia után az amerikai hatóságok szigorították a gyógyszerek csomagolására vonatkozó előírásokat. 1983-ban a kongresszus törvényt fogadott el a fogyasztási cikkek szándékos manipulációjának büntetéséről, 1989-ben pedig az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA új, manipuláció elleni biztonsági követelményeket vezetett be.

A hét ember halála így nemcsak egy máig megoldatlan bűnügyet hagyott maga után, hanem egy olyan korszak végét is jelentette, amikor a vásárlók sokszor semmilyen egyszerű módon nem tudhatták ellenőrizni, hogy egy gyógyszeres dobozt korábban felbontottak-e.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!