Hétéves fiú jelentkezett a rendőröknél egy brutális gyilkosság után – azt mondta, ő szúrta le a nagynénjét

Halálra szúrtak egy 49 éves nőt péntek hajnalban a franciaországi Saint-Maur-des-Fossés-ban. A gyilkosság helyszínén egy mindössze hétéves fiú azt mondta a rendőröknek, hogy ő sebesítette meg halálosan a nagynénjét, mert az édesanyját akarta megvédeni. A rendőrök hajnali fél öt körül találták meg az utcán a haldokló nőt. A közelben volt az áldozat testvére és annak hétéves fia is.

Egy 49 éves nőt halálra szúrtak Franciaországban. A gyilkosság után hétéves unokaöccse azt mondta a rendőröknek, hogy ő késelte meg a nagynénjét. Fotó: unsplash.com

Gyilkosság: Megkéselhette nagynénjét egy hétéves fiú Franciaországban

A francia RTL rendőrségi forrása szerint a gyermek anyja azt állította, hogy fia szúrta meg a testvérét, amikor megpróbálta megvédeni őt. A fiú a rendőrök kérdéseire szintén magára vállalta a történteket.

A hétéves gyermek azt mondta a rendőröknek:

Én voltam, nem akarok börtönbe menni. Megvédtem az anyukámat.

Az anya később arról beszélt, hogy nővérét befogadta egy éjszakára, azonban vita tört ki közöttük. Állítása szerint ekkor szúrta meg a fiú a nagynénjét.

A rendőrség azonban egyelőre nem tekinti lezártnak a történteket. A gyermeket és az édesanyját ismét meghallgathatják, valamint a helyszínen tartózkodó tanúkat is kikérdezik. A nyomozóknak azt is tisztázniuk kell, valóban a hétéves fiú okozta-e a halálos sérülést, és mi vezetett a késeléshez.

Késelések és gyilkosságok Magyaroszágon

Tárgyalást tartottak a 2023 februárjában meggyilkolt Kozák Martin ügyében, akit az ügyészség szerint egy, az Erzsébet téren kirobbant konfliktus után késeltek meg. A Deák téri késelés közvetlen előzménye egy féltékenységből induló lökdösődés és pofon volt, az áldozat édesanyja pedig a bíróságon az Origónak is megszólalt.

Egy hangos születésnapi rendezvény miatt támadt késsel az ünneplőkre egy férfi egy családi háznál. A gyanú szerint előbb gázsprével fújta le a résztvevőket, majd két férfit többször megszúrt, mindketten életveszélyesen megsérültek.

Budapesten, a 4-es villamoson is késelés történt, ahol egy 18 éves fiatal többször megszúrt egy 33 éves férfit a belső combján. A sérültet kórházba vitték, a feltételezett támadót pedig a rendőrök perceken belül elfogták.