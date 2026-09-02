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Portugália

Gyereke szeme láttára késeltek halálra egy brit nőt egy portugál szálloda folyosóján

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Horrorisztikus gyilkosság történt egy portugál szállodában, ahol egy fiatal édesanyát késeltek halálra. A gyilkosságot a nő párja követte el, a szörnyű tettet a nő gyereke is végig nézte.
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Portugáliagyilkosságszálloda

Halálra késeltek egy 34 éves brit nőt kedden nem sokkal 18:30 után a portugáliai Algarve régióbeli Albufeira városában található Alfagar Alto Da Colina szálloda folyosóján. A gyilkosságot elkövető férfi feltehetően a nő párja volt, ám ezt egyelőre nem erősítették meg a hatóságok.

gyilkosság
Többször is megszúrta a nőt a gyilkos - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A férfi többször is leszúrta a nőt, az egész folyosót beborította a vér.

A gyilkosságot még szörnyűbbé teszi, hogy a nő kisgyereke szemtanúja volt az egésznek.

A rendőrök elmondása szerint a férfi vérben úszott, amikor elfogták. A földön fekvő élettelen nőt megpróbálták újraéleszteni, ám sajnos sikertelenül, a helyszínen halottá nyilvánították.

Az éjszaka folyamán olyan hátborzongató képek láttak napvilágot, amelyeken megszáradt vér látható a szálloda folyosójának egyik ablakán, ahol a támadás történt.

A portugál rendőrség megerősítette, hogy a nő egy 34 éves brit állampolgár volt, és hogy egy hasonló korú férfit vettek őrizetbe a „szállodai gyilkosságot” követően.

A pár a nő gyermekével tartózkodott a négycsillagos turisztikai létesítményben, arról nincs információ, hogy a gyilkos férfi lenne az apja.

A gyereket ideiglenes gondozásba vették.

A férfi őrizetben van várhatóan a napokban zárt tárgyaláson megjelenik a bíró előtt, aki valószínűleg előzetes letartóztatásba helyezi – írja a Daily Mail.

Az Alfagar Alto Da Colina egy apartmanhotel üdülőhelyként írja le magát, „lenyűgöző tengeri kilátással”, amely 174 apartmanból áll, két épületben.

Kegyetlen gyilkosság: 77-szer szúrta le a feleségét

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a 66 éves férfit, aki 77 alkalommal szúrta meg a feleségét, majd egy kutyaeledeles dobozzal is bántalmazta. A gyilkosság után átöltözött, kivitte a kukákat, majd leült a nappaliban a kutyái mellé, és csak ezután hívta a segélyhívót.

 

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