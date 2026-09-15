Ezen viccelődött a gyilkos, aki végzett az életükért könyörgő turistákkal

Áldozatai sírásán és könyörgésén viccelődött később az a férfi, akit három turista meggyilkolásával vádolnak Mexikóban. A gyilkosság tárgyalásán az egyik vádlott volt barátnője tett vallomást – írja a Daily Mail.

Gyilkosság: turistákat öltek Mexikóban (illusztráció)

Fotó: Pexels

Gyilkosság: turistákat öltek Mexikóban

A 30 éves Jake Robinson, 33 éves testvére, Callum és amerikai barátjuk, a 30 éves Jack Carter Rhoad 2024 áprilisában szörftúrázott Mexikó csendes-óceáni partvidékén. Egy félreeső táborhely közelében végeztek velük. Holttestüket napokkal később egy kút mélyén találták meg, mindhármukat fejbe lőtték. Kiégett kisteherautójuk a közelben került elő. Az ügyészség szerint telefonjaikért és autójuk gumiabroncsaiért támadtak rájuk.

A vádlott volt barátnője, Ari Gisell szerint a turisták korábban üzemanyagot adtak neki. Ezután beszélt párjának a férfiak értékes telefonjairól és jó gumiabroncsairól. A nő a rablásra való felbujtásért húszéves börtönbüntetését tölti.

Vallomása szerint a turisták kidobták kulcsaikat és pénztárcáikat a sátorból, miközben az életükért könyörögtek. Gerardo később elmondta neki, hogy egyiküket lelőtte. A férfi a turisták véres autójával tért vissza, három telefonnal és két nyaklánccal.