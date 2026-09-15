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gyilkosság

Fekete kábellel akaszthatták fel a 29 éves nőt – nyomoz a rendőrség

1 órája
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Ártatlannak vallotta magát az az 51 éves férfi, akit egy fára akasztva megtalált, négygyermekes nő meggyilkolásával vádolnak Mississippiben. A bíró óvadék nélkül tartotta fogva, a rendőrség pedig további letartóztatásokra számít.
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A 29 éves Tasia Fortune holttestét augusztus 3-án találták meg egy elhagyatott ház mögötti fán Jacksonban, Mississippi állam fővárosában. Az igazságügyi orvosszakértő gyilkosságnak minősítette a halálát.

gyilkosság
Gyilkosság: fára akasztva találtak meg egy nőt.
Fotó: Pexels

Brutális gyilkosság történhetett

A rendőrség pénteken vette őrizetbe az 51 éves Jarques Ratliffet, akit gyilkossággal vádoltak meg. A férfi hétfői első bírósági meghallgatásán közölte, hogy nem bűnös. A bíró elutasította óvadék iránti kérelmét.

Az ügyészek szerint Fortune-t egy fekete kábellel akasztották fel. Azt is állították, hogy Ratliff az elfogása napján egy járműben próbált elrejtőzni a rendőrök elől.

RaShall Brackney rendőrfőnök korábban azt mondta, a vádlottnak valamilyen kapcsolata volt az áldozattal, de ennek részleteit nem ismertette. A nyomozók további őrizetbe vételeket is kilátásba helyeztek.

A brutális haláleset országos figyelmet kapott, mert annak körülményei az Egyesült Államok déli államaiban egykor elkövetett lincseléseket idézték. 

A hatóságok azonban egyelőre nem közöltek feltételezett indítékot, és arról sem nyilatkoztak, hogy szerintük szerepet játszhatott-e a rasszizmus a gyilkosságban. 

Ratliff és Fortune egyaránt fekete volt.

Az áldozat édesanyja elmondta, hogy lánya az utóbbi években hajléktalansággal küzdött, de nemrég takarítóvállalkozás indítását tervezte, és megpróbálta rendezni az életét. Fortune négy gyermeket hagyott hátra.

 

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