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nagymama

„Aranyszíve volt” – gyilkosság áldozata lett a szeretett nagymama, otthonában támadtak rá

38 perce
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Megrázó gyilkosság áldozata lett egy 62 éves, nyugdíjba készülő üzletasszony Long Islanden: Rachel Frislidet családtagja találta eszméletlenül saját otthonában, miután brutális támadás érte. A rendőrség szerint nem véletlenszerű bűncselekmény történt, az asszonyt célzottan támadhatták meg.
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nagymamagyilkossághalál

Gyilkosság áldozata lett egy szeretett nagymama, aki épp azt tervezte végre nyugdíjba vonul. A 62 éves Rachel Frislidre családtagja talált rá szeptember 4-én este otthonában holtan. Halála miatt azonnal nyomozás indult és kiderült, vélhetőn célzott, erőszakos támadás áldozata lett. A helyi hatóságok azt nem árulták el, Rachel pontosan milyen sérüléseket szerzett, amelyek a tragédiát okozták.

Gyilkosság áldozata lett a szerett nagymama.
Gyilkosság áldozata lett a szeretett nagymama Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

Egy családtagja talált rá, és ez röviddel a támadás után történt 

- nyilatkozta a helyi rendőrség vezetője hozzátéve, Rachelt szeretett üzletasszonyként és aranyszívű édesanyaként, nagymamaként ismerték, és hosszú ideje a Pearl Court lakója volt. A szomszédok összetörtek a történtek miatt.

Aranyszíve volt. A legkedvesebb nő, akivel valaha találkozhattál. Egyszerűen nem értem.

"Gyönyörű családja van, mindig róluk beszélt. A fiáról és a lányáról."

 Remélem, elkapják ezt az embert

 - közölték sorra a lakók.

Gyilkosság áldozata lett a szeretett nagymama: még nincs gyanúsított

Miután férje néhány évvel ezelőtt meghalt, Rachel vette át a családi vállalkozás habár nemrég úgy döntött, végre nyugdíjba vonul és Tennessee-be költözik, hogy közelebb lehessen a lányához és az unokájához.

Azt hallani, hogy meghalt… egyszerűen nem tudom, mit mondjak. Összetörtem. Remélem, megtalálják ezt az állatot 

- nyilatkozta egy ismerőse azok után, hogy a rendőrség közölte, egyelőre nincs gyanúsított az ügyben, amelyben gyilkossági nyomozást indítottak. Azt azonban kiemelték: semmiképp nem véletlenszerű, hanem célzott támadásról volt szó, írja a NY Post.

 

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