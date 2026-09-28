Elvágta a felhőkarcoló 13. emeletén lógó munkás biztosítókötelét egy nő

Egy 2021-ben történt gyilkossági kísérlet miatt indult bírósági eljárás Benidormban, ahol egy nő a vád szerint elvágta egy épület homlokzatán dolgozó munkás egyik biztosítókötelét.

A nő nem örült a felújítási munkálatoknak, ezért elvágta a munkás kötelét, most gyilkossági kísérlet miatt áll bíróság elé - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A kötél elvágása után a férfi életveszélyes helyzetbe került, és csak úgy tudta megakadályozni a zuhanást, hogy megkapaszkodott az épület párkányában.

A munkás egy felhőkarcoló homlokzatának felújításán dolgozott.

Egy nő a lakásából kilépett a zárt erkélyére egy éles tárggyal, és elvágta az egyik kötelet, majd a második felé indult.

A munkatársak azonban észrevették, mi történik, és kiabálni kezdtek vele, ezért megállt.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A párkányba kapaszkodott, hogy ne zuhanjon le

A munkás a történtek után a párkányba kapaszkodott , hogy ne essen le. Kollégáival együtt végül sikerült biztonságban lejutniuk, és senki sem sérült meg.

A rendőrök később megállapították, hogy a köteleket késsel vágták el.

A nyomozás során a tanúvallomások és a helyszínen rögzített információk alapján arra jutottak, hogy a lakásban az eset idején egyedül a nő tartózkodott – írja a Daily Mail.

Hat év börtönt kér az ügyészség gyilkossági kísérlet miatt

Az ügyészség emberölés kísérletével vádolja a nőt, és hat év szabadságvesztést kért rá. A tárgyalásra több mint öt évvel az eset után kerül sor az Alicantei Tartományi Bíróságon, ám azt nem tudni, miért ilyen sokára.

A vád szerint a nő azért támadt a munkásokra, mert nem értett egyet az épület homlokzatán végzett felújítási munkálatokkal, amelyeket a lakóközösség korábban jóváhagyott.

Felgyújtott egy idegent a benzinkúton egy nő

Gyilkossági kísérlettel és gyújtogatással vádolnak egy 41 éves floridai nőt, aki a gyanú szerint felgyújtott egy számára ismeretlen nőt egy benzinkúton. Az áldozat másodfokú égési sérüléseket szenvedett, autója pedig teljesen lángba borult.