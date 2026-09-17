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nő holttest

Sorozatgyilkos tarthat rettegésben egy országot – már a kilencedik nő holttestét találták meg

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Döbbenetes gyilkosságsorozat nyomaira bukkanhattak a napsütötte Dél-Afrikában. A szavannák, oroszlánok és majomkenyérfák országában az elmúlt két hónap során ugyanabban a térségben már a kilencedik női holttestet találták meg. A gyilkosságok módszerében olyan hasonlóságokat fedeztek fel, amelyek akár arra is utalhatnak, hogy sorozatgyilkos garázdálkodik az afrikai országban.
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nő holttestdél - afrikábanholttestrendőrség

Újabb nő holttestére bukkantak Dél-Afrikában, miközben a rendőrség egy lehetséges gyilkosságsorozat ügyében nyomoz. Két hónap alatt már kilenc nő holttestét találták meg ugyanabban a térségben, ezért felmerült, hogy akár ugyanaz az elkövető is állhat a háttérben.

Gyilkosságsorozat Dél-Afrikában: kilenc nő holttestét találták meg
Gyilkosságsorozat Dél-Afrikában: kilenc nő holttestét találták meg (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Sorozatgyilkos állhat a brutális dél-afrikai gyilkosságok mögött

A legutóbbi áldozatot egy járókelő találta meg egy építkezés közelében Ekurhuleniben, Johannesburgtól keletre. A rendőrség szerint az ismeretlen nő körülbelül 30 éves lehetett. A nő oldalán szúrt sebet találtak, a torkát pedig elvágták. A helyszínelők egyelőre nem állapították meg a halál hivatalos okát.

A korábbi nyolc nő holttestét Ekurhuleni több különböző részén találták meg. A gyilkosságok között a rendőrség olyan hasonlóságokat fedezett fel, amelyeket már kellően aggasztónak tartott ahhoz, hogy nyilvános figyelmeztetést adjon ki.

A hatóságok egy külön szakértői csoportot bíztak meg az esetek feltárásával és az elkövető vagy elkövetők azonosításával. Egyelőre azonban nem bizonyított, hogy a kilencedik nő halála kapcsolatban áll a korábbi esetekkel, és azt sem állapították meg, hogy valóban egyetlen sorozatgyilkos áll-e a háttérben. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy minden olyan információt adjanak át a hatóságoknak, amely segítheti a nyomozást – írja az ABC News.

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