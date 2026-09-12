Azonnal nyomozás indult: gyógykezelés közben halt meg egy férfi, társát sikerült megmenteni

Életét vesztette egy férfi szombaton gyógykezelés közben a székelyföldi Csíkszentimréhez tartozó Büdősfürdő üdülőtelep mofettájában, egy másik embert kórházba kellett szállítani. A férfiakra eszméletlen állapotban találtak rá a természetes gázkiömlés helyszínén - közölte a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A gyógykezelés helyszínén történt tragédia részletei
Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a 40-45 év körüli férfiak eszméletlenül feküdtek, amikor rájuk találtak a mofettában. A mentőegységek megpróbálták újraéleszteni őket, de egyikükön nem sikerült segíteni. A másik férfit kórházba vitték.
A Hargita megyei rendőrség szóvivője a Székelyhon hírportálnak elmondta: a csíkszeredai rendőrséget szombaton 15 óra 38 perckor értesítették arról, hogy két ember eszméletlenül fekszik egy mofettában Büdösfürdőn. A helyszínen a rendőrök egy csíkszeredai és egy Bákó megyei lakost találtak, utóbbit nem sikerült újraéleszteni.
A holttestet boncolásnak vetik alá, hogy megállapítsák a halál okát. A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy kiderítse a baleset körülményeit - írja az MTI.
Büdösfürdő Csíkszeredától 21 kilométerre található. Mofettája a Hargita-hegység egyik legkülönlegesebb és legintenzívebb természetes gázkiömlése. Az 1250 méteren fekvő üdülőtelep gazdag szén-dioxid- és kénes gázkiválásait vulkáni utóműködés okozza. A helyi mofettagáz rendkívül magas (akár 99%-os) szén-dioxid-tartalommal, kén-hidrogénnel és radon gázzal rendelkezik. A száraz gázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofetta gáza nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni, ott belélegezni a levegőt. A felgyülemlett színtelen és szagtalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat.