Azonnal nyomozás indult: gyógykezelés közben halt meg egy férfi, társát sikerült megmenteni

Életét vesztette egy férfi szombaton gyógykezelés közben a székelyföldi Csíkszentimréhez tartozó Büdősfürdő üdülőtelep mofettájában, egy másik embert kórházba kellett szállítani. A férfiakra eszméletlen állapotban találtak rá a természetes gázkiömlés helyszínén - közölte a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

A gyógykezelés helyszínén történt tragédia

Fotó: Ana Karotkaya Photography/Pexels

A gyógykezelés helyszínén történt tragédia részletei

Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a 40-45 év körüli férfiak eszméletlenül feküdtek, amikor rájuk találtak a mofettában. A mentőegységek megpróbálták újraéleszteni őket, de egyikükön nem sikerült segíteni. A másik férfit kórházba vitték.

A Hargita megyei rendőrség szóvivője a Székelyhon hírportálnak elmondta: a csíkszeredai rendőrséget szombaton 15 óra 38 perckor értesítették arról, hogy két ember eszméletlenül fekszik egy mofettában Büdösfürdőn. A helyszínen a rendőrök egy csíkszeredai és egy Bákó megyei lakost találtak, utóbbit nem sikerült újraéleszteni.

A holttestet boncolásnak vetik alá, hogy megállapítsák a halál okát. A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy kiderítse a baleset körülményeit - írja az MTI.