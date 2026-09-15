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gyümölcslé

Betilthatják a gyümölcslevet az általános iskolákban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Betiltják a gyümölcsleveket az angliai általános iskolákban a gyermekek cukorfogyasztásának csökkentése érdekében. Táplálkozási szakértők szerint azonban a döntés megfoszthatja a diákokat a vitaminok egyik könnyen elérhető forrásától.
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gyümölcslégyümölcsáltalános iskola

Az új előírások 2027 szeptemberében lépnek hatályba. Az általános iskolákban a gyümölcslé mellett a cukros és az alacsony kalóriatartalmú, édesítőszerrel készült italokat sem lehet majd felszolgálni. A gyerekek vizet, tejet vagy natúr fermentált tejitalokat kaphatnak helyettük.

gyümölcslé
Eltűnik a gyümölcslé és a sült étel az iskolai menzákról.
Fotó: STEPHEN LUX / Connect Images

Vitaminhiánytól tartanak a gyümölcslé betiltása miatt

Az iskolai menzákon a bő olajban sült ételeket is betiltják, minden főétel mellé pedig zöldséget vagy salátát kell adni. 

Hetente legalább egyszer teljes kiőrlésű gabonát, hüvelyeseket – például lencsét vagy csicseriborsót – is kínálni kell.

A változtatások célja a gyermekkori elhízás visszaszorítása. A brit adatok szerint a hétévesek az ajánlott mennyiség több mint háromszorosát fogyasztják cukorból, az általános iskola végére pedig tízből több mint négy gyermek túlsúlyos vagy elhízott.

A gyümölcslé tiltása azonban komoly vitát váltott ki. Egy 150 milliliteres pohár körülbelül három és fél teáskanálnyi természetes cukrot tartalmaz. 

Mivel a préselés során a rostok nagy része eltűnik, a cukor gyorsabban kerül a véráramba, mint egész gyümölcs fogyasztásakor.

A szakértők szerint ugyanakkor egy kis adag százszázalékos gyümölcslé nem jelent komoly egészségügyi kockázatot. 

Ráadásul C-vitamint, folsavat, kalciumot és magnéziumot is tartalmaz, valamint beleszámít a napi ajánlott öt adag zöldség és gyümölcs egyikébe.

A bírálók attól tartanak, hogy a tilalom éppen a rosszabb anyagi helyzetű családok gyermekeit érinti hátrányosan. Közülük ugyanis mindössze hat százalék fogyaszt naponta elegendő zöldséget és gyümölcsöt.

A középiskolákban kezdetben napi legfeljebb 150 milliliter gyümölcslé marad engedélyezett, 2028 szeptemberétől azonban ott is teljes tilalmat vezetnek be.

 

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