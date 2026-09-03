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gyász

Egy hónapos udvari gyászt rendelt el az új király Norvégiában

15 perce
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Egy hónapra jelentősen visszafogja hivatalos tevékenységét a norvég királyi ház V. Harald halála után. Haakon király október 9-ig udvari gyászt rendelt el, amely alatt csak a legfontosabb alkotmányos kötelezettségeket teljesítik.
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gyászNorvégiahalál

Egy hónapos udvari gyászt rendelt el Haakon király édesapja, V. Harald halála után, ezért a norvég királyi család október 9-ig csak korlátozottan vesz részt hivatalos eseményeken. A királyi palota szerdai tájékoztatása szerint erre az időszakra a legtöbb nyilvános programot törölték.

Haakon király apjának, V. Haraldnak a koporsója az oslói királyi palota kápolnájában The casket of King Harald V of Norway with the Royal Regalia of Norway, the King's Crown and the Sword of the Realm resting on top, is pictured as the late monarch lies in state at the Royal Palace Chapel in Oslo on August 31, 2026. The casket of Norway's late King Harald V was transferred on August 31 to the royal palace chapel, where the late regent will lie in state until his funeral on September 9. (Photo by Cornelius Poppe / NTB / AFP) / Norway OUT
Haakon király apjának, V. Haraldnak a koporsója az oslói királyi palota kápolnájában
Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

A királyi család ugyanakkor továbbra is eleget tesz alkotmányos kötelezettségeinek. Ezek közé tartoznak az államtanács ülései, a norvég parlament, a Storting ünnepélyes megnyitása, valamint egyes audienciák.

Az udvari gyász idején a királyi család tagjai és az udvar alkalmazottai sötét ruhát, illetve gyászjelzéssel ellátott egyenruhát viselnek. A királyi rezidenciák látogatását is szüneteltetik – számolt be róla a Focus.

Októberben indulhat újra a hivatalos program

A királyi ház október 9. után fokozatosan tér vissza megszokott hivatalos programjához. A még V. Harald uralkodása alatt megszervezett egyes belföldi és külföldi látogatásokat azonban törölték, ezért új programtervet készítenek.

Az udvari gyász nem azonos a nemzeti gyásszal, mivel előbbi kizárólag a királyi házra vonatkozik. A norvég kormány V. Harald halála után külön nemzeti gyászidőszakot hirdetett, amely szeptember 9-ig, az uralkodó temetésének napjáig tart. Ez idő alatt a királyi rezidenciákon, az állami épületeken és a katonai létesítményeknél félárbócra eresztik a zászlókat.

V. Harald augusztus 28-án, 89 éves korában hunyt el, miután 35 éven át állt Norvégia élén. Az uralkodó az elmúlt években többször küzdött egészségügyi problémákkal, halála előtt pedig több mint egy hétig kórházban kezelték.

Halálával a norvég korona automatikusan fiára szállt, aki VIII. Haakon néven lépett trónra. Felesége, Mette-Marit ezzel Norvégia királynéja lett.

V. Harald állami temetési szertartását szeptember 9-én 13 órától tartják az oslói székesegyházban. Ezt követően az uralkodót az Akershus-erőd kastélykápolnájának királyi mauzóleumában helyezik végső nyugalomra.

A most elrendelt egy hónapos udvari gyász rövidebb annál, amelyet V. Harald édesapjának halála után tartottak. V. Olav 1991. január 17-i halálát követően négy hónapig tartott az udvari gyász Norvégiában.

 

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