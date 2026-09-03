Egy hónapos udvari gyászt rendelt el az új király Norvégiában

Egy hónapos udvari gyászt rendelt el Haakon király édesapja, V. Harald halála után, ezért a norvég királyi család október 9-ig csak korlátozottan vesz részt hivatalos eseményeken. A királyi palota szerdai tájékoztatása szerint erre az időszakra a legtöbb nyilvános programot törölték.

Haakon király apjának, V. Haraldnak a koporsója az oslói királyi palota kápolnájában

Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

A királyi család ugyanakkor továbbra is eleget tesz alkotmányos kötelezettségeinek. Ezek közé tartoznak az államtanács ülései, a norvég parlament, a Storting ünnepélyes megnyitása, valamint egyes audienciák.

Az udvari gyász idején a királyi család tagjai és az udvar alkalmazottai sötét ruhát, illetve gyászjelzéssel ellátott egyenruhát viselnek. A királyi rezidenciák látogatását is szüneteltetik – számolt be róla a Focus.

Októberben indulhat újra a hivatalos program

A királyi ház október 9. után fokozatosan tér vissza megszokott hivatalos programjához. A még V. Harald uralkodása alatt megszervezett egyes belföldi és külföldi látogatásokat azonban törölték, ezért új programtervet készítenek.

Az udvari gyász nem azonos a nemzeti gyásszal, mivel előbbi kizárólag a királyi házra vonatkozik. A norvég kormány V. Harald halála után külön nemzeti gyászidőszakot hirdetett, amely szeptember 9-ig, az uralkodó temetésének napjáig tart. Ez idő alatt a királyi rezidenciákon, az állami épületeken és a katonai létesítményeknél félárbócra eresztik a zászlókat.

V. Harald augusztus 28-án, 89 éves korában hunyt el, miután 35 éven át állt Norvégia élén. Az uralkodó az elmúlt években többször küzdött egészségügyi problémákkal, halála előtt pedig több mint egy hétig kórházban kezelték.

Halálával a norvég korona automatikusan fiára szállt, aki VIII. Haakon néven lépett trónra. Felesége, Mette-Marit ezzel Norvégia királynéja lett.

V. Harald állami temetési szertartását szeptember 9-én 13 órától tartják az oslói székesegyházban. Ezt követően az uralkodót az Akershus-erőd kastélykápolnájának királyi mauzóleumában helyezik végső nyugalomra.

A most elrendelt egy hónapos udvari gyász rövidebb annál, amelyet V. Harald édesapjának halála után tartottak. V. Olav 1991. január 17-i halálát követően négy hónapig tartott az udvari gyász Norvégiában.