Rakétával és torpedóval süllyesztettek el egy amerikai hadihajót Skócia partjainál – videó

Egy leszerelt amerikai hadihajót süllyesztettek el szándékosan Skócia nyugati partjainál egy kiképzési gyakorlat során, mintegy 274 kilométerre az Outer Hebrides szigetcsoporttól merült a tenger mélyére.

A hadihajót előbb rakéta, majd torpedó találta el

Fotó: Twitter/X

A USS Klakringet előbb rakéta, majd torpedó találta el az Atlantic Thunder 2026 elnevezésű hadgyakorlat során.

A gyakorlatban amerikai és brit haderők vettek részt.

Rakétával és torpedóval támadták a hadihajót

A korábbi irányított rakétás fregattot az USS Paul Ignatius fedélzetéről indított rakétával, majd az USS Massachusetts tengeralattjáróról kilőtt torpedóval támadták.

Watch footage as Royal Navy and US forces blow up retired warship USS Klakring with ferocious new missile https://t.co/F7RAX3iulq — The News, Portsmouth (@portsmouthnews) September 29, 2026

A brit Királyi Haditengerészet szintén hajók megsemmisítésére alkalmas fegyvereket tesztelt a gyakorlat során – írja a BBC.

A USS Klakring 1983-ban állt szolgálatba, majd 2013-ban vonták ki a hadrendből.

A 43 éves hajót ezt követően készítették elő arra, hogy gyakorlati célpontként használják.

A decommissioned US warship has been sunk off Scotland's west coast during a training exercise.



USS Klakring was hit by a missile and a torpedo before sinking in the North Atlantic about 170 miles off the Outer Hebrides last Monday.



More here: https://t.co/UlBXR4zmst pic.twitter.com/0hiltCQFtb — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 29, 2026

Környezetvédelmi ellenőrzések előzték meg a süllyesztést

Az amerikai haditengerészet közlése szerint a hajót a gyakorlat előtt alaposan megtisztították.

Amerykańska marynarka wojenna pokazała nagranie z zatopienia fregaty USS Klakring. Wycofany ze służby okręt posłużył jako cel podczas wspólnych ćwiczeń U.S. Navy i brytyjskiej Royal Navy.https://t.co/RVvu2aHhzc — Interia (@Int_Wydarzenia) September 29, 2026

Eltávolították belőle a szennyező anyagokat és a régi berendezéseket, hogy a tengerbe süllyesztés a lehető legkisebb környezeti hatással járjon.

A szakemberek emellett azt is ellenőrizték, hogy a gyakorlat helyszínének közelében tartózkodnak-e bálnák vagy delfinek, mielőtt megkezdődött az éles fegyveres gyakorlat.

Az amerikai haditengerészet szerint a használaton kívüli hadihajók célpontként történő elsüllyesztése lehetőséget biztosít nagyszabású hadgyakorlatok végrehajtására és a fegyveres erők kiképzésére. Hasonló módon korábban más amerikai hadihajókat is elsüllyesztettek, egyes esetekben mesterséges zátonyok létrehozása érdekében.

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