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teherhajó

Hatalmas teherhajó csapódott egy kisebb hajóba – videón az ütközés pillanata

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Döbbenetes videó terjed az interneten, amely két hajó ütközésének pillanatát rögzíti. A hajóbaleset Szingapúr közelében történt. A felvételen egy panamai zászló alatt közlekedő teherhajó csapódik egy kínai halászhajóba, amelynek legénysége döbbenten figyeli a feléjük tartó hatalmas hajót.
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Egy hatalmas teherhajó és egy jóval kisebb halászhajó ütközésének pillanatát rögzítették Szingapúr közelében. A BBC Verify által is hitleesített felvételeken  látszik, ahogy a 229 méteres First Margaux a mindössze 49 méter hosszú Luqing Yuanyu 108 felé tart, majd belecsapódik – írja a BBC.

Videón ahogy egy teherhajó nekiütközik egy halászhajónak
Videón ahogy egy teherhajó nekiütközik egy halászhajónak Fotó: X

Videón ahogy egy teherhajó nekiütközik egy halászhajónak

A panamai zászló alatt közlekedő First Margaux és a kínai halászhajó nagyjából ugyanabban az időben indult el a Szingapúr környéki horgonyzóhelyekről. A Gulf News szerint mindkét hajó behajózott a szoros kijelölt forgalmi sávjába.

A halászhajóról készült videón az ütközés után a kisebb hajó erősen megdől, víz söpör végig a fedélzetén, a rajta lévők pedig kapaszkodnak. A hajókövetési adatok alapján a Luqing Yuanyu 108 fennmaradt a vízen, és később valószínűleg elért egy közeli kikötőhelyet.

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