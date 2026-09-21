Hatalmas teherhajó csapódott egy kisebb hajóba – videón az ütközés pillanata

Egy hatalmas teherhajó és egy jóval kisebb halászhajó ütközésének pillanatát rögzítették Szingapúr közelében. A BBC Verify által is hitleesített felvételeken látszik, ahogy a 229 méteres First Margaux a mindössze 49 méter hosszú Luqing Yuanyu 108 felé tart, majd belecsapódik – írja a BBC.
Videón ahogy egy teherhajó nekiütközik egy halászhajónak
A panamai zászló alatt közlekedő First Margaux és a kínai halászhajó nagyjából ugyanabban az időben indult el a Szingapúr környéki horgonyzóhelyekről. A Gulf News szerint mindkét hajó behajózott a szoros kijelölt forgalmi sávjába.
A halászhajóról készült videón az ütközés után a kisebb hajó erősen megdől, víz söpör végig a fedélzetén, a rajta lévők pedig kapaszkodnak. A hajókövetési adatok alapján a Luqing Yuanyu 108 fennmaradt a vízen, és később valószínűleg elért egy közeli kikötőhelyet.
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