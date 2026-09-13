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hajó

Nyom nélkül eltűnt egy 243 embert szállító hajó

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243 emberrel a fedélzetén tűnt el egy hajó a Jáva-tengeren vasárnap. Úgy tudni, a hajó rossz időjárási körülményekkel szembesült a tengeren, majd ezután megszakadt vele a kommunikáció. A legfrissebb hírek szerint az eltűnt kompot végül sikerült megtalálni, és amelyről 102 utast mentettek ki, míg egy ember életét vesztette.
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Eltűnt egy 243 embert szállító indonéz személyhajó vasárnap a Jáva-tengeren. A Virgo Transport 8 Surabayából, Kelet-Jávából a dél-kalimantáni Banjarmasinba tartott, amikor helyi idő szerint hajnali 2 óra körül megszakadt vele a kommunikáció.

This picture shows ships sailing near the Strait of Hormuz off the eastern coast of the United Arab Emirates at Khor Fakkan on July 13, 2026. The United States is "taking over" the Strait of Hormuz and will be paid for protecting it, US President Donald Trump declared on July 13, as Washington and Tehran once again fought over the vital waterway. (Photo by AFP) /
Eltűnt egy 243 személyt szállító hajó - képünk illusztráció  / Fotó: - / AFP

Eltűnt egy 243 személyt szállító hajó

I Putu Sudayana, a Banjarmasinban található Kutató-mentő Hivatal vezetője elmondta, két órával az eltűnés után kapták meg a vészhelyzeti jelentést, majd egy csapat azonnal elindult a hajó utolsó ismert tartózkodási helyére.

A legfrissebb információk szerint a hajó rossz időjárási körülményekkel szembesült a Jáva-tengeren, körülbelül 80 tengeri mérföldre a banjarmasini Basirih SAR dokktól

– mondta el Sudayana egy közleményben.

A hajón tartózkodó 243 emberből 30 fő a legénység tagja volt - írja az aa.com.

 

A BBC információi szerint időközben sikerült megtalálni a hajó roncsát, amelyről 102 embert mentettek ki, míg egy személy életét vesztette, a többi utasok felkutatása pedig folyamatban van.

 

Indonézia egy több mint 17 ezer szigetből álló szigetcsoport, ahol a kompok gyakori közlekedési eszköznek számítanak, és rendszeresen történnek katasztrófák, amelyekért a gyenge biztonsági ellenőrzéseket okolják.

 

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