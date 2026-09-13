Nyom nélkül eltűnt egy 243 embert szállító hajó

Eltűnt egy 243 embert szállító indonéz személyhajó vasárnap a Jáva-tengeren. A Virgo Transport 8 Surabayából, Kelet-Jávából a dél-kalimantáni Banjarmasinba tartott, amikor helyi idő szerint hajnali 2 óra körül megszakadt vele a kommunikáció.
Eltűnt egy 243 személyt szállító hajó
I Putu Sudayana, a Banjarmasinban található Kutató-mentő Hivatal vezetője elmondta, két órával az eltűnés után kapták meg a vészhelyzeti jelentést, majd egy csapat azonnal elindult a hajó utolsó ismert tartózkodási helyére.
A legfrissebb információk szerint a hajó rossz időjárási körülményekkel szembesült a Jáva-tengeren, körülbelül 80 tengeri mérföldre a banjarmasini Basirih SAR dokktól
– mondta el Sudayana egy közleményben.
A hajón tartózkodó 243 emberből 30 fő a legénység tagja volt - írja az aa.com.
Indonézia egy több mint 17 ezer szigetből álló szigetcsoport, ahol a kompok gyakori közlekedési eszköznek számítanak, és rendszeresen történnek katasztrófák, amelyekért a gyenge biztonsági ellenőrzéseket okolják.
A BBC információi szerint időközben sikerült megtalálni a hajó roncsát, amelyről 102 embert mentettek ki, míg egy személy életét vesztette, a többi utasok felkutatása pedig folyamatban van.