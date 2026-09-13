Nyom nélkül eltűnt egy 243 embert szállító hajó

Eltűnt egy 243 embert szállító indonéz személyhajó vasárnap a Jáva-tengeren. A Virgo Transport 8 Surabayából, Kelet-Jávából a dél-kalimantáni Banjarmasinba tartott, amikor helyi idő szerint hajnali 2 óra körül megszakadt vele a kommunikáció.

Eltűnt egy 243 személyt szállító hajó - képünk illusztráció / Fotó: - / AFP

Eltűnt egy 243 személyt szállító hajó

I Putu Sudayana, a Banjarmasinban található Kutató-mentő Hivatal vezetője elmondta, két órával az eltűnés után kapták meg a vészhelyzeti jelentést, majd egy csapat azonnal elindult a hajó utolsó ismert tartózkodási helyére.

A legfrissebb információk szerint a hajó rossz időjárási körülményekkel szembesült a Jáva-tengeren, körülbelül 80 tengeri mérföldre a banjarmasini Basirih SAR dokktól

– mondta el Sudayana egy közleményben.

A hajón tartózkodó 243 emberből 30 fő a legénység tagja volt - írja az aa.com.

Navă cu 243 de oameni la bord, dată dispărută în Marea Java https://t.co/ho5ZfWILHb pic.twitter.com/6dk6CROvwY — TVR Info (@StirileTVR) September 13, 2026