Kiderült: végignézte szerettei halálát a három napig tengeren hánykolódó tini

Mint arról korábban beszámoltunk, egy 15 éves alaszkai fiú három nap után élve került elő, miután egy felborult csónak tetején kapaszkodva vészelte át a Bering-tengeren töltött időt. A tinit egy arra haladó halászhajó legénysége mentette ki azok után, hogy ő szeptember 4-én horgászni indult unokatestvérével és testvérével, amikor is kis csónakjuk felborult a Szent Lőrin-sziget közelében, majd elsodródott a Bering-tengerre.

Egyedüli túlélője volt a hajóbalesetnek a 15 éves. Fotó: youtube

Derek Parker Aghnaanga ez egytel túlélője volt a tragédiának és most kiderült, látta, ahogy rokonai haláltusát vívnak:

A vacogó fogai között azt mondta, hogy a testvére még mindig a csónak alatt van, majd azt is elmondta, hogy a mentésünk előtti éjszakán az unokatestvére lecsúszott a csónak tetejéről

– emlékezett vissza a mentés pillanatára Adam White, a Northwest Explorer kapitánya.

Egyedüli túlélője volt a hajóbalesetnek a 15 éves: három napig hányolódott a tengeren

A drámai mentésről felvételek is készültek. Azokon pedi látható, ahogy a mentőhajó legénysége megközelíti a felborult csónakot, majd egyre világosabbá válik, hogy egy élő ember kapaszkodik a tetején.

Hihetetlen. Rendkívüli, és közben borzasztóan hideg volt. A víz mindössze 10 Celsius-fokos volt.

– mondta White. kiemelve, a fiúnál mentésekor már a kihűlés, vagyis a hipotermia tünetei jelentkeztek. A legénység takarókba csavarta, és folyamatosan beszélgetett vele, miközben Nome felé tartottak, hogy újra találkozhasson családjával.

A tini 35 éves testvére és 34 éves unokatestvére azok után fulladtak vízbe, hogy lecsúsztak a hajóról - írja a NYPost.