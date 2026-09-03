Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hajó

Több mint 80 ember halt meg egy Kanári-szigetek felé tartó hajón, egy csecsemő is az áldozatok között

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint 80 ember vesztette életét egy Gambiából indult kis hajón, amely 26 napot töltött a tengeren. A Kanári-szigetekre tartó hajó fedélzetén eredetileg mintegy 128 ember utazott, köztük négy nő és egy csecsemő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajókanári-szigetekhalálos áldozat

Több mint 80 ember, köztük egy csecsemőt halt meg azon a kis hajón, amely szeptember 7-én indult Gambiából a Kanári-szigetek felé.

hajó
A hajó 128 utasából mindössze 45-en maradtak
Fotó: Twitter/X

A sodródó hajót 26 nappal az indulása után, csütörtök hajnalban találták meg a Kanári-szigetektől délre.

A Tengerészeti Mentőszolgálat megerősítette, hogy a hajót szerda délután az egyik repülőgépük találta meg Gran Canariától 120 kilométerre, és éjfélkor segítséget kapott a Guardamar Uraniától.

Ekkor mindössze 45 túlélő és öt holttest volt a fedélzeten. Az öt holttest között két nő és egy csecsemő volt.

A mentőcsapatok a hajón talált holttesteket nem tudták kiemelni, mert a viharos tengeri körülmények miatt a művelet túl veszélyes lett volna

A spanyol polgárőrség később megerősítette, hogy a hajón található jelzések megegyeznek annak a hajónak a jelzéseivel, amely szeptember 7-én indult Gambiából – írja a Daily Star.

A fedélzeten 128 ember tartózkodott, köztük négy nő és egy csecsemő.

A több mint 80 halálos áldozatra vonatkozó adat abból származik, hogy a hajó eredetileg mintegy 128 emberrel indult útnak, ám az út során sokan életüket vesztették vagy eltűntek. Arról egyelőre nincs megerősített információ, pontosan mi történt a fedélzetről hiányzó emberekkel.

Az előzetes, még ellenőrzésre váró információk szerint a túlélők mind felnőtt férfiak, akik Gambiából és Maliból származnak. Több túlélőt a kikötőből közeli kórházakba szállítottak, pontos számuk azonban egyelőre nem ismert.

A túlélők közül többen kiszáradással, zavartsággal, valamint tengervíz fogyasztásával összefüggő tünetekkel küzdöttek.

Eltűnt egy hajó teljes legénysége a török partoknál

Tízfős legénységnek veszett nyoma, miután két hajó összeütközött a Márvány-tengeren Isztambul közelében. A török hatóságok nagyszabású kutató-mentő akciót indítottak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!