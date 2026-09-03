Több mint 80 ember halt meg egy Kanári-szigetek felé tartó hajón, egy csecsemő is az áldozatok között

Több mint 80 ember, köztük egy csecsemőt halt meg azon a kis hajón, amely szeptember 7-én indult Gambiából a Kanári-szigetek felé.
A sodródó hajót 26 nappal az indulása után, csütörtök hajnalban találták meg a Kanári-szigetektől délre.
A Tengerészeti Mentőszolgálat megerősítette, hogy a hajót szerda délután az egyik repülőgépük találta meg Gran Canariától 120 kilométerre, és éjfélkor segítséget kapott a Guardamar Uraniától.
Ekkor mindössze 45 túlélő és öt holttest volt a fedélzeten. Az öt holttest között két nő és egy csecsemő volt.
A mentőcsapatok a hajón talált holttesteket nem tudták kiemelni, mert a viharos tengeri körülmények miatt a művelet túl veszélyes lett volna
A spanyol polgárőrség később megerősítette, hogy a hajón található jelzések megegyeznek annak a hajónak a jelzéseivel, amely szeptember 7-én indult Gambiából – írja a Daily Star.
A fedélzeten 128 ember tartózkodott, köztük négy nő és egy csecsemő.
A több mint 80 halálos áldozatra vonatkozó adat abból származik, hogy a hajó eredetileg mintegy 128 emberrel indult útnak, ám az út során sokan életüket vesztették vagy eltűntek. Arról egyelőre nincs megerősített információ, pontosan mi történt a fedélzetről hiányzó emberekkel.
Az előzetes, még ellenőrzésre váró információk szerint a túlélők mind felnőtt férfiak, akik Gambiából és Maliból származnak. Több túlélőt a kikötőből közeli kórházakba szállítottak, pontos számuk azonban egyelőre nem ismert.
A túlélők közül többen kiszáradással, zavartsággal, valamint tengervíz fogyasztásával összefüggő tünetekkel küzdöttek.
Eltűnt egy hajó teljes legénysége a török partoknál
Tízfős legénységnek veszett nyoma, miután két hajó összeütközött a Márvány-tengeren Isztambul közelében. A török hatóságok nagyszabású kutató-mentő akciót indítottak.