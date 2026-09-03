Több mint 80 ember halt meg egy Kanári-szigetek felé tartó hajón, egy csecsemő is az áldozatok között

Több mint 80 ember, köztük egy csecsemőt halt meg azon a kis hajón, amely szeptember 7-én indult Gambiából a Kanári-szigetek felé.

A hajó 128 utasából mindössze 45-en maradtak

Fotó: Twitter/X

A sodródó hajót 26 nappal az indulása után, csütörtök hajnalban találták meg a Kanári-szigetektől délre.

A Tengerészeti Mentőszolgálat megerősítette, hogy a hajót szerda délután az egyik repülőgépük találta meg Gran Canariától 120 kilométerre, és éjfélkor segítséget kapott a Guardamar Uraniától.

Ekkor mindössze 45 túlélő és öt holttest volt a fedélzeten. Az öt holttest között két nő és egy csecsemő volt.

A mentőcsapatok a hajón talált holttesteket nem tudták kiemelni, mert a viharos tengeri körülmények miatt a művelet túl veszélyes lett volna

🇬🇲🇪🇸🇮🇨| Plus de 80 personnes, dont un bébé, sont mortes à bord d’une barque partie de Gambie 🇬🇲, il y a 27 jours, à destination des îles Canaries 🇮🇨.



L’embarcation transportait initialement 128 personnes et n’en comptait plus que 45 survivants et 5 corps lorsqu’elle a été… https://t.co/85wi2CDLp3 pic.twitter.com/l0e9V8NdAg — Morocco Intel (@MoroccoIntel) September 3, 2026

A spanyol polgárőrség később megerősítette, hogy a hajón található jelzések megegyeznek annak a hajónak a jelzéseivel, amely szeptember 7-én indult Gambiából – írja a Daily Star.

A fedélzeten 128 ember tartózkodott, köztük négy nő és egy csecsemő.

A több mint 80 halálos áldozatra vonatkozó adat abból származik, hogy a hajó eredetileg mintegy 128 emberrel indult útnak, ám az út során sokan életüket vesztették vagy eltűntek. Arról egyelőre nincs megerősített információ, pontosan mi történt a fedélzetről hiányzó emberekkel.

At least 80 people are feared dead after a boat that had been adrift for 26 days was discovered off Spain’s Canary Islands at 6:40pm on Wednesday 2nd September, an NGO has said. pic.twitter.com/2o9Ge95lMb — The Independent (@Independent) September 3, 2026

Az előzetes, még ellenőrzésre váró információk szerint a túlélők mind felnőtt férfiak, akik Gambiából és Maliból származnak. Több túlélőt a kikötőből közeli kórházakba szállítottak, pontos számuk azonban egyelőre nem ismert.

A túlélők közül többen kiszáradással, zavartsággal, valamint tengervíz fogyasztásával összefüggő tünetekkel küzdöttek.

Eltűnt egy hajó teljes legénysége a török partoknál

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