Eltűnt egy hajó teljes legénysége a török partoknál

Súlyos hajóbaleset történt szerda hajnalban a törökországi Isztambul közelében. Két török zászló alatt közlekedő hajó ütközött össze a Márvány-tengeren, ezt követően pedig megszakadt a kapcsolat az egyik hajóval, amelynek fedélzetén tíz ember tartózkodott.

Két hajó ütközött a Márvány-tengeren. Fotó: Twitter/X

Összeütközött két hajó, azóta senki sem tud a tízfős legénységről

A baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül történt, Silivritől valamivel több mint 20 mérföldre délre. Az isztambuli kormányzói hivatal tájékoztatása szerint a Tugberk Imamoglu nevű teherhajóval az ütközés után nem tudták felvenni a kapcsolatot.

A mintegy 90 méter hosszú hajó Iskenderunból tartott a Fekete-tenger partján fekvő Eregli felé. A másik érintett hajó, a körülbelül 91 méteres Alsu olaj- és vegyianyag-szállító tanker volt, amely a Kocaeli környéki kikötőből az Égei-tengeren fekvő Aliaga felé tartott. A hajó a jelentések szerint nem szenvedett komolyabb sérülést.

A török parti őrség és a haditengerészet több egységet is a helyszínre vezényelt, valamint egy parti őrségi helikoptert is bevetettek. A hatóságok jelenleg a tízfős legénység és az eltűnt hajó után kutatnak.

A Márvány-tenger a török szorosrendszer része, amely a Földközi-tenger és a Fekete-tenger közötti egyik legfontosabb hajózási útvonal. A térségben a Boszporusz és a Dardanellák miatt különösen nagy a hajóforgalom.