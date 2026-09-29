Rejtélyes roncsdarabok jelentek meg a parton – egy 140 éves hajóhoz tartozhatnak

Egy hajóroncs darabjai kerültek elő egy tengerparton az Egyesült Államokban. Hasonló maradványokat legutóbb 2022-ben és 2023 elején találtak a környéken, azokat a Massachusetts államban dolgozó víz alatti régészek nagy valószínűséggel a Warren Sawyer roncsaként azonosították.

A 19. századi Warren Sawyer maradványai kerülhettek ismét felszínre Nantucketnél. A háromárbocos hajó 1884-ben süllyedt el a part közelében (illusztráció, a képen egy vitorlás hadihajó) Forrás: Pexels

Egy 1884-ben elsüllyedt hajó roncsai kerülhettek elő

A Warren Sawyer New Orleansból Bostonba tartott 28 tonna fémhulladékkal és több mint ezer bála gyapottal, amikor 1884. december 22-én zátonyra futott a Miacomet Beach közelében. A korabeli beszámolók szerint a hullámok olyan erővel ostromolták a 19. századi hajót, hogy az árboca is kettétört. A partról végül sikerült kötelet juttatni a bajba jutott legénységhez, így mindenkit kimentettek.

A most előkerült maradványokról egyelőre nem bizonyították, hogy valóban a Warren Sawyer darabjai. A helyszín és a roncsok kinézete alapján azonban ezt tartják a legvalószínűbbnek. Nantucket környéke különösen gazdag tengeri régészeti emlékekben: a 19. században több mint 700 hajótörés történt a térségben – írja a The Independent.

Korábban is előkerültek már a hajó maradványai

Nem most kerültek elő először a Warren Sawyer maradványai. A Nantucket Current helyi hírportál 2023-ban arról számolt be, hogy egy kutyáját sétáltató helyi lakos a korábban ismert roncshelytől mintegy 270 méterre egy nagyobb fadarabra bukkant.

A leletet szakemberek is megvizsgálták, és a massachusettsi víz alatti régészeti hivatal vezetője a Warren Sawyer tatjának egy darabjaként azonosította. A hajó 1884 decemberében süllyedt el Nantucketnél, miután az erős szél letérítette útvonaláról. A legénység minden tagját sikerült kimenteni, a roncsot azonban néhány héttel később egy újabb vihar darabokra törte.

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