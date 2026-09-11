Ijesztő pillanatok a kikötőben, elszabadult az óriási óceánjáró

A német üzemeltetésű AIDAperla a viharos időjárás miatt szakadt el a kikötőben lévő helyéről Le Havre-ban. A több mint 125 ezer tonnás hajó a nagy erejű széllökések miatt hátrafelé sodródott, miközben a legénység megpróbálta megállítani és visszakormányozni.

Elszabadult a hajó Le Havre-ban.

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Elszabadult a hatalmas hajó

A hajó végül nekicsapódott a kikötő betonfalának. A felvételeken jól látható, ahogy az óriási hajó keresztül sodródik a kikötő vizén, majd a fara a falnak ütközik, hatalmas hullámokat keltve.

A BILD és a német TAG24 beszámolója szerint több ezer utas tartózkodott a fedélzeten. Személyi sérülés nem történt, azonban azok az utasok, akik éppen a parton voltak, egy ideig nem tudtak visszaszállni a hajóra. Mintegy 500 vendég a buszokon várakozott, amíg a hajót ismét biztonságosan rögzítették.

A hajó körülbelül délután négy órakor sodródott el a mólótól, miután a kikötőkötélei elszakadtak.

A helyi beszámolók szerint a térségben akár 68 mérföld/órás, vagyis mintegy 109 km/órás széllökéseket is mértek.

Több vontatóhajó érkezett a helyszínre, és este fél hétre sikerült ismét biztonságosan a dokkhoz rögzíteni az AIDAperlát. A hajótesten egy kisebb sérülést is találtak.

Az óceánjáró eredetileg a brit Southampton felé indult volna tovább, ám a hajót a kikötőben tartották, hogy megvizsgálják a sérüléseket. A hajó egy hétnapos útvonalon közlekedett Hamburgból, Rotterdam, Zeebrugge, Le Havre és Southampton érintésével.

A beszámolók szerint a zeebrugge-i és rotterdami kikötést törölték, az utasok pedig csütörtök délutánig még partra szállhattak Franciaországban. A hajó várhatóan csütörtök este indulhat tovább, majd közvetlenül Hamburgba hajózik.