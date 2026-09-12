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hajóbaleset

Felborult hajó tetején találtak rá egy 15 éves túlélőre – videó

13 perce
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Egy felborult halászhajó tetején találtak rá egy 15 éves fiúra a Bering-tengeren, miután a jármű napokkal korábban nem tért vissza a kikötőbe. Két másik ember életét vesztette a hajóbalesetben, a túlélőnél pedig kihűlés tünetei jelentkeztek
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hajóbalesetalaszkatúlélő

Az 5,5 méter hosszú halászhajó pénteken indult el a Szent Lőrinc-szigeten található Savoongából, és vasárnap hajnalban kellett volna visszatérnie. Miután vasárnap este jelentették, hogy a hajó nem érkezett meg, kutató-mentő akciót indítottak. A hajóbaleset körülményeinek tisztázását  azonban nehezítette, hogy a térségben kedvezőtlen időjárási viszonyok uralkodtak, ezért a parti őrség HC–130 Hercules repülőgépének személyzete csak hétfőn tudta megkezdeni a keresést – számolt be róla az ABC NEWS.

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A hajóbaleset után a Bering-tengeren bukkantak rá a tizenéves túlélőre
Fotó: Youtube/  Alaska's News Source

A felborult hajó tetején találták meg a fiút

Jonathon Resch korvettkapitány hétfő reggel, a Szent Lőrinc-szigettől mintegy 6,5 kilométerre vette észre a felborult hajó tetején ülő 15 éves fiút. A pilóta csodának nevezte, hogy a tizenéves életben maradt a rendkívül hideg vízben.

A mentés megszervezésében a közelben tartózkodó Northwest Explorer hajó is részt vett. A parti őrség repülőgépének személyzete jelzőfényeket és mentőtutajokat dobott a vízbe, hogy könnyebben észrevehető legyen a felborult hajó, amíg a Northwest Explorer a helyszínre érkezett.

A mentésről készült felvételen a fiú a felborult hajón térdel, majd egy dobókötél segítségével elérik, és a Northwest Explorer fedélzetére emelik.

Két ember meghalt a hajóbalesetben

A parti őrség tájékoztatása szerint a 15 éves túlélőnél kihűlés tünetei jelentkeztek. A másik két hajóst holtan találták meg a vízben. Az áldozatokat és a túlélőt Nome városába szállították.

A hatóságok egyik érintett nevét sem hozták nyilvánosságra.

Bob Little, az Északi-sarkvidéki Körzet parancsnoka részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, barátainak és közösségeinek. Egyúttal köszönetet mondott a Northwest Explorer legénységének, valamint a mentésben részt vevő szövetségi, állami és helyi egységeknek.

 

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