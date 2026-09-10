Lángba borult egy külföldi zászló alatt közlekedő hajó Kínában – emberek rekedhettek bent

A hajótűz helyi idő szerint 11 óra 15 perc körül keletkezett egy Csingtaóban működő hajógyárban – közölte a Hszinhua kínai állami hírügynökség. A külföldi zászló alatt közlekedő teherhajón a baleset idején karbantartási munkálatokat végeztek.

A kínai hatóságok mentőakciót indítottak a Csingtaóban történt hajótűz után

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Jelentős számú áldozata lehet a hajótűznek

A kínai állami média jelentős számú áldozatról számolt be. Az első jelentések szerint ugyanakkor egyelőre nem hozták nyilvánosságra, pontosan hányan haltak meg vagy sérültek meg. A beszámolók szerint emberek rekedhettek a hajón – írja a BBC.

Hszi Csin-ping kínai elnök a történtek után sürgős kutatási és mentési műveletet rendelt el, és felszólított arra, hogy mielőbb vizsgálják ki a tűz keletkezésének körülményeit.

Li Csiang kínai miniszterelnök szintén a hajón rekedt emberek mielőbbi kimentését sürgette. Emellett hangsúlyozta, hogy a mentés során meg kell akadályozni az esetleges további baleseteket és károkat.