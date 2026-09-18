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repülőgép

Kigyulladhatott egy repülőgép hajtóműve Las Vegas felett, azonnal visszafordult – videó

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A Volaris egyik járata Mexikó felé tartott, amikor súlyos probléma lépett fel a levegőben. Információk szerint lehetséges hajtóműtűz miatt kellett visszafordulnia Las Vegasba a repülőgépnek.
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Lehetséges hajtóműtűz miatt fordult vissza hétfőn Las Vegasba a Volaris egyik Mexikóba tartó repülőgépe. A személyzet helyi idő szerint délután fél öt körül jelezte a problémát.

Lehetséges hajtóműtűz miatt szakította meg útját egy Mexikóba tartó Volaris-járat. A repülőgép biztonságosan leszállt Las Vegasban.
Lehetséges hajtóműtűz miatt szakította meg útját egy Mexikóba tartó Volaris-járat. A repülőgép biztonságosan leszállt Las Vegasban. (illusztráció) Forrás: Pexels

Hajtóműhiba miatt fordulhatott vissza egy repülőgép

A járat Guadalajarába tartott, amikor a pilóták riasztást adtak le a feltételezett hajtóműtűz miatt. A repülőgép ezután visszatért a Las Vegas-i Harry Reid nemzetközi repülőtérre. A reptér közlése szerint leszálláskor sem tüzet, sem füstöt nem lehetett látni. A gép biztonságosan földet ért, és senki sem sérült meg – írja a KTNV.

Tragédiák a levegőben és repülőgép-balesetek

Meghalt egy 58 éves indiai férfi a Kuala Lumpurból Sydney-be tartó repülőgépen, miután rosszul lett. A személyzet és több utas is megpróbálta megmenteni, de már nem jártak sikerrel. Hatalmas riadalom tört ki egy amerikai repülőgépen, amikor váratlanul kiestek az oxigénmaszkok. A Delta járata nyomásprobléma miatt tíz perc alatt több mint nyolcezer métert süllyedt, majd Las Vegas felé tért ki.

Rendzavart okozott egy nő az American Airlines egyik járatán, miután repülés közben meztelenre vetkőzött. A landolás után a rendőrök előállították.

 

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