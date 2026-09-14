Halálos tömegbaleset történt: 21 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek

Legalább 21 ember meghalt egy több járművet érintő közúti balesetben Dél-Afrikai Köztársaságban, közölte hétfőn az ország közlekedésbiztonsági hatósága és a helyi vezetés. A halálos tömegbalesetben két minibusz és egy másik jármű ütközött Nyugat-Fokföld tartományban, Prince Albert és Leeu-Gamka települések között, mintegy 380 kilométerre keletre Fokvárostól.

A halálos baleset helyszíne - Fotó: X

Halálos tömegbaleset Afrikában: legalább 21-en elhunytak, több a súlyos sérült

A baleset helyi idő szerint szeptember 13-án vasárnap este 23 óra 30 perc körül történt az N1-es autópályán, közölte Muneera Allie, a tartományi közlekedési minisztérium szóvivője.

A hatóságok közlése szerint több ember is súlyosan megsérült. A Western Cape Mobility tájékoztatása szerint a feltételezések alapján a két minibusz frontálisan ütközött egymással, majd egy harmadik jármű beléjük csapódott.

A minibusz-taxik Dél-Afrika számos részén a tömegközlekedés legfontosabb eszközei, ugyanakkor gyakran érintettek halálos kimenetelű közlekedési balesetekben

- írja a BBC.