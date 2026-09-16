Tovább szedi áldozatait a húsevő baktérium, már négyen meghaltak

Egy negyedik ember is meghalt Floridában, miután megfertőződött azzal a húsevő baktériummal, amelyet gyakran a nyers vagy nem megfelelően átsütött osztriga fogyasztásával hoznak összefüggésbe, közölték az egészségügyi hatóságok. A haláleset bekerült a Florida Egészségügyi Minisztériumának csütörtökön frissített adatai közé. A halálos fertőzést a Vibrio vulnificus nevű baktérium okozta. Az áldozat Broward megyei volt, és 75 és 79 év közötti. Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan fertőződött meg.

Halálos fertőzést okozott az osztriga. Fotó: DELFINO DOMINIQUE / HEMIS.FR / hemis.fr

Az állam egészségügyi minisztériuma szerint a korábbi három haláleset Bay, Palm Beach és Marion megyében történt.

A legtöbben nyers vagy nem megfelelően hőkezelt kagyló fogyasztásával kapják el a vibriofertőzést, különösen osztriga fogyasztásával

– közölte a Florida Egészségügyi Minisztériuma hozzátéve, 2026-ban eddig 21 Vibrio vulnificus-fertőzést regisztráltak Floridában.

Újabb osztriga miatti halálos megfertőződés Floridában

Az elmúlt tíz évben 2022-ben és 2024-ben jegyezték fel a legtöbb megbetegedést és halálesetet. Floridában 2024-ben 82 fertőzést és 19 halálesetet, míg 2022-ben 74 megbetegedést és 17 halálesetet regisztráltak. A hatóságok szerint a szokatlanul magas esetszám hátterében az állt, hogy egyes megyéket a Helene és az Ian hurrikán is súlyosan érintett. A heves időjárási események következtében kialakuló pangó vagy áradó víz növeli a baktériummal való érintkezés kockázatát - írja a Fox News.

A Vibrio vulnificus természetes módon is előforduló baktérium, amely meleg, sós és édesvíz keveredésével létrejövő, úgynevezett brakkvízben él. A fertőzés akkor is kialakulhat, ha valaki baktériummal szennyezett osztrigát fogyaszt, illetve akkor is, ha nyílt sebbel szennyezett vízbe kerül.