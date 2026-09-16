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tragédia

Tovább szedi áldozatait a húsevő baktérium, már négyen meghaltak

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Újabb halálos áldozatot követelt Floridában a húsevő baktériumként ismert Vibrio vulnificus: egy 75 és 79 év közötti browardi lakos halt bele a fertőzésbe. Idén már négyen vesztették életüket a baktérium miatt az államban, amelyet leggyakrabban a nyers vagy nem megfelelően átsütött osztriga fogyasztásával hoznak összefüggésbe.
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tragédiafertőzéshalál

Egy negyedik ember is meghalt Floridában, miután megfertőződött azzal a húsevő baktériummal, amelyet gyakran a nyers vagy nem megfelelően átsütött osztriga fogyasztásával hoznak összefüggésbe, közölték az egészségügyi hatóságok. A haláleset bekerült a Florida Egészségügyi Minisztériumának csütörtökön frissített adatai közé. A halálos fertőzést a Vibrio vulnificus nevű baktérium okozta. Az áldozat Broward megyei volt, és 75 és 79 év közötti. Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan fertőződött meg.

Halálos fertőzést okozott az osztriga.
Halálos fertőzést okozott az osztriga. Fotó: DELFINO DOMINIQUE / HEMIS.FR / hemis.fr

Az állam egészségügyi minisztériuma szerint a korábbi három haláleset Bay, Palm Beach és Marion megyében történt.

A legtöbben nyers vagy nem megfelelően hőkezelt kagyló fogyasztásával kapják el a vibriofertőzést, különösen osztriga fogyasztásával 

– közölte a Florida Egészségügyi Minisztériuma hozzátéve,  2026-ban eddig 21 Vibrio vulnificus-fertőzést regisztráltak Floridában.

Újabb osztriga miatti halálos megfertőződés Floridában

Az elmúlt tíz évben 2022-ben és 2024-ben jegyezték fel a legtöbb megbetegedést és halálesetet. Floridában 2024-ben 82 fertőzést és 19 halálesetet, míg 2022-ben 74 megbetegedést és 17 halálesetet regisztráltak. A hatóságok szerint a szokatlanul magas esetszám hátterében az állt, hogy egyes megyéket a Helene és az Ian hurrikán is súlyosan érintett. A heves időjárási események következtében kialakuló pangó vagy áradó víz növeli a baktériummal való érintkezés kockázatát -  írja a Fox News.

A Vibrio vulnificus természetes módon is előforduló baktérium, amely meleg, sós és édesvíz keveredésével létrejövő, úgynevezett brakkvízben él. A fertőzés akkor is kialakulhat, ha valaki baktériummal szennyezett osztrigát fogyaszt, illetve akkor is, ha nyílt sebbel szennyezett vízbe kerül.

Az egészségügyi hatóságok szerint a Vibrio vulnificus által okozott véráramfertőzés az esetek mintegy felében halálos kimenetelű. Egészséges embereknél a fertőzés általában enyhe megbetegedést okoz, azonban a legyengült immunrendszerű embereknél súlyos állapot alakulhat ki.

 

 

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