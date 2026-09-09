Meghalt egy 16 éves fiú, miután elgázolták elektromos kerékpárján. Bryan Lowe ráadásul a tragédia előtt nem sokkal azt írta egy barátjának, úgy érzi követik. A sofőr, aki halálra gázolta őt, azonnal elmenkült a helyszínről, ami miatt a rendőrség jelenleg is keresi őt. Vélhetően azért történt a szerencsétlenség, mert aki követte őt, el akarta lopni a biciklijét.

Halálra gázolták a tinit, hátborzongató sms-t küldött a tragédia előtt. Fotó: Unsplash

Bryant szeptember 4-én pénteken este gázolták el Írorszában, Cloonlara közelében. Habár miután rátaláltak az úton fekve, azonnal mentőt riasztottk hozzá, de sajnos az életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. Azok után, hogy nem sokkal balesete előtt arra kérte ismerősét, hogy értesítse a rendőrséget, ha hamarosan nem ér haza hamarosan, mert úgy érzi, követik.

Halálra gázolták a tinit, hátborzongató sms-t küldött a tragédia előtt

Felhívott a rendőrség, majd eljöttek a házhoz a DNS-mintámért. Mennyire rossz állapotban lehetett a fiam, hogy DNS-re volt szükségük? Istenem, segíts rajtam. Meggyilkolták. Tudom, ki tette

- közölte nem sokkal később a közösségi médiában gyászoló édesanyja, míg a rendőrség közleményt adott ki a balesetről, melyben közölte, szemtanúkat keresnek az ügy megoldása érdekében, írja a Mirror.

A nyomozás folyamatban van

- emelték ki.