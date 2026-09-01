Ötven évet várt a halálára a rab, most kimondta az utolsó szavait

Halálbüntetést hajtanak végre egy floridai férfin, aki meggyilkolt egy 16 éves lányt, miután az visszautasította a közeledését, és megsebesítette a tinédzser két barátját is. Floridában ebben a hónapban három méreginjekciós kivégzést terveznek végrehajtani, amelyek közül a mostani lesz az első.

Halálbüntetést hajtanak végre egy 50 éve rácsok mögött ülő férfin. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Halálbüntetést hajtanak végre egy 50 éve rácsok mögött ülő férfin

A 74 éves Harold Gene Lucasnak helyi idő szerint kedden 18:00-kor adják be a három komponensből álló méreginjekciót a Starke közelében található Floridai Állami Börtönben. Az övé lesz az idei 14. végrehajtott halálos ítélet az államban.

Lucas nem kívánt fellebbezni sem a floridai, sem az amerikai szövetségi legfelsőbb bírósághoz. A kivégzési parancs kiadása után tájékoztatta a körzeti bírót arról a döntéséről, hogy lemond minden elítélés utáni jogorvoslati eljárásról. Ezt a bíró néhány nappal később hivatalosan is jóváhagyta.

Ötven éve vagyok a halálsoron, és semmi kedvem ezt tovább húzni. Minél előbb vége, annál jobb lesz nekem. Fáradt vagyok

- mondta Lucas a bírónak a tárgyalási jegyzőkönyvek szerint.

Ötször szabták ki rá a halálos ítéletet

Miután bűnösnek találták minősített emberölésben, valamint kétrendbeli emberölési kísérletben Jill Piper 1976-os gyilkossága, illetve barátai, ifjabb Richard Byrd és Terri Rice megsebesítése miatt, Lucast halálra ítélték többször is.

A bírósági iratok szerint Lucas 24 éves volt 1976 augusztusában, amikor őrizetbe vették magánlaksértés miatt Piper Bonita Springs-i lakásán, Fort Myerstől délre. A hatóságok szerint Lucas ekkor már négy éve ismerte a tinédzsert, akinek a családjánál dolgozott. Korábban párkapcsolatban éltek, és Lucas az egyik barátjának azt mondta, feleségül akarja venni a lányt.

Körülbelül egy héttel a letartóztatása után Lucas és Piper ugyanazon a napon, néhány óra különbséggel két külön vitába is keveredett a nyomozók szerint. Tanúk vallomása alapján Lucas megfenyegette a lányt, hogy megöli. A hatóságok közlése szerint Piper saját védelme érdekében megkérte Byrdöt és Rice-t, hogy töltsék náluk azt az éjszakát. Lucas később egy puskával felfegyverkezve érkezett a helyszínre, és többször meglőtte az életéért könyörgő lányt, majd rálőtt a két barátra is, súlyos sérüléseket okozva nekik. A nyomozók másnap tartóztatták le a férfit.