A halálközeli élmények témája ma már egyáltalán nem számít újdonságnak, sőt, egyre különösebb történetek látnak napvilágot. Egy nő például nemrég megosztotta, hogy 18 évesen túlélte, amikor elütötte egy teherautó. Az igazi döbbenet azonban csak ezután következett: elmondása szerint a túlvilágon magával Istennel találkozott, aki szembesítette őt a múltbeli hibáival és döntéseivel.
Bizarr halálközeli élményről vallott egy nő: a gonosz próbálta elrángatni a pokolba
LuAnn VanBuskirk még csak tinédzser volt Michiganben, amikor egy teherautó elgázolta. Elmondása szerint azt hitte, hogy elsőbbsége van egy négyes kereszteződésben, az ütközés után azonban különös dolgokat kezdett tapasztalni. Úgy érezte, mintha kívülről, felülről szemlélné a baleset helyszínét. Miután felismerte, hogy valami rendkívüli történik vele, állítása szerint találkozott Istennel, majd egy olyan élményben volt része, amely során úgy érezte, mintha egy gonosz erő próbálná magával ragadni és a pokolba hurcolni.
A történtekről nemrég a God Encounters with Janie DuVall című műsorban beszélt. VanBuskirk felidézte, hogy éppen a kerékpárján ült, amikor elütötték. Az ütközés következtében nagy sebességgel a földre zuhant, majd úgy érezte, mintha egy teljesen másik világba került volna. Egyszer csak lenézett, és azt látta, hogy ujjak fonódnak a karja köré, miközben valami egy ismeretlen hely felé vonszolja.
A ma 61 éves VanBuskirk úgy gondolta, hogy amit látott, az a gonoszhoz köthető. Egy sárga ködbe burkolózó város képe bontakozott ki előtte, miközben képtelen volt kiszabadulni abból, ami megragadta. Ekkor azonban mintha valami odafent felfigyelt volna rá. Mennydörgést hallott, majd megszólalt egy olyan hang, amilyet korábban még soha nem hallott. VanBuskirk szerint ekkor vált számára világossá, hogy Isten szól hozzá.
Saját elmondása szerint korábban kigúnyolta Isten szavát, és úgy érezte, hogy Isten nem volt megelégedve azzal, ahogyan élt. Azt állítja, megmutatta neki, hová vezet az útja, ha továbbra sem fogadja be őt az életébe. VanBuskirk azonban megpróbált ellenállni, mire a hang ismét megszólalt.
A nő ekkor állítása szerint tisztán látta korábbi életének bűneit, majd arra a felismerésre jutott, hogy saját szabad akaratából halad a pokol felé.
Elmondása szerint azt válaszolta Istennek, hogy ő ismeri Jézust. A hang azonban félelmetes, dübörgő erővel válaszolt, és kétszer úgy megrázta, mintha egy élettelen test lenne.
Még a démonok is hisznek Jézusban. Hogy mondhatod, hogy te jobban csinálod?
- idézte fel a nő a hallottakat.
Ekkor érkezett el számára az a pont, amelyet később az igazság pillanataként írt le - egy olyan felismerésként, amellyel már nem tudott vitatkozni. Állítása szerint Isten végigvezette korábbi bűnein, egyenként szembesítette mindazzal, amit tett, majd lehetőséget adott neki arra, hogy elfogadja őt. VanBuskirk azonban ekkor még hátat fordított neki.
A nő szerint csak később változott meg benne valami, amikor az élmény során olyan erős, spirituális fájdalmat érzett, amelyet szinte elviselhetetlennek élt meg.
Az interjúban arról is beszélt, hogy korábban gyakran feltette magának a kérdést: "Ha Isten valóban létezik, miért engedte, hogy ez megtörténjen velem?" A halálközeli élmény azonban állítása szerint alapjaiban változtatta meg a hitét.
VanBuskirk elmondása szerint az élmény után elszökött otthonról, majd kapcsolatba került apai ági rokonaival. Ekkor keresztény nagybátyja és annak felesége szárnyaik alá vették. Amikor később meghallotta az evangéliumot, úgy érezte, végre megértette, hogy attól a pillanattól kezdve létezik egy láthatatlan szál, amely folyamatosan Istenhez köti - írta az Unilad.