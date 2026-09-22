A halálközeli élmények témája ma már egyáltalán nem számít újdonságnak, sőt, egyre különösebb történetek látnak napvilágot. Egy nő például nemrég megosztotta, hogy 18 évesen túlélte, amikor elütötte egy teherautó. Az igazi döbbenet azonban csak ezután következett: elmondása szerint a túlvilágon magával Istennel találkozott, aki szembesítette őt a múltbeli hibáival és döntéseivel.

Bizarr halálközeli élményről vallott egy nő: a gonosz próbálta elrángatni a pokolba. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Bizarr halálközeli élményről vallott egy nő: a gonosz próbálta elrángatni a pokolba

LuAnn VanBuskirk még csak tinédzser volt Michiganben, amikor egy teherautó elgázolta. Elmondása szerint azt hitte, hogy elsőbbsége van egy négyes kereszteződésben, az ütközés után azonban különös dolgokat kezdett tapasztalni. Úgy érezte, mintha kívülről, felülről szemlélné a baleset helyszínét. Miután felismerte, hogy valami rendkívüli történik vele, állítása szerint találkozott Istennel, majd egy olyan élményben volt része, amely során úgy érezte, mintha egy gonosz erő próbálná magával ragadni és a pokolba hurcolni.

A történtekről nemrég a God Encounters with Janie DuVall című műsorban beszélt. VanBuskirk felidézte, hogy éppen a kerékpárján ült, amikor elütötték. Az ütközés következtében nagy sebességgel a földre zuhant, majd úgy érezte, mintha egy teljesen másik világba került volna. Egyszer csak lenézett, és azt látta, hogy ujjak fonódnak a karja köré, miközben valami egy ismeretlen hely felé vonszolja.

A ma 61 éves VanBuskirk úgy gondolta, hogy amit látott, az a gonoszhoz köthető. Egy sárga ködbe burkolózó város képe bontakozott ki előtte, miközben képtelen volt kiszabadulni abból, ami megragadta. Ekkor azonban mintha valami odafent felfigyelt volna rá. Mennydörgést hallott, majd megszólalt egy olyan hang, amilyet korábban még soha nem hallott. VanBuskirk szerint ekkor vált számára világossá, hogy Isten szól hozzá.

Saját elmondása szerint korábban kigúnyolta Isten szavát, és úgy érezte, hogy Isten nem volt megelégedve azzal, ahogyan élt. Azt állítja, megmutatta neki, hová vezet az útja, ha továbbra sem fogadja be őt az életébe. VanBuskirk azonban megpróbált ellenállni, mire a hang ismét megszólalt.