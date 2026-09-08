Halálos autóbalesetben halt meg egy kisiskolás, többen megsérültek

Egy gyermek meghalt, több másik pedig megsérült egy súlyos, halálos autóbalesetben Ausztráliában. A tragádia helyi idő szerint szeptember 8-án, kedden délután 4 óra körül történt, miután a mentőszolgálatokat egy egyetlen járművet érintő, halálos kimenetelű borulásos balesethez riasztották. A hatóságok szerint a jármű egy kereszteződés közelében letért az útról, majd felborult, és jelentősen megrongálódott. Habár a mentők hamar a helyszínre érkeztek és azonnal megpróbálták újaéleszteni a gyereket, egy iskolást már nem lehetett megmenteni.

Halálos autóbaleset történt Ausztráliában. Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Annak ellenére, hogy újraélesztést végeztek rajta, az egyik iskoláskorú gyermek a helyszínen életét vesztette. Egy másik gyermeket súlyos, kritikus sérülésekkel mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. További öt gyermeket nem életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. Egy nőt megfigyelésre szintén kórházba szállítottak

- közölte a rendőrség. A sérültek személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

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A helyszínen készült fotókon látható, hogy a mentőegységek a jármű körül dolgoztak az út szélén. Az autó szélvédője betört, motorházteteje pedig teljesen összeroncsolódott.

Az Ambulance Victoria szóvivője elmondta, hogy két speciális mentőhelikopteres egység, két intenzív ellátásra képes mentőautó személyzete, valamint hét, emelt szintű életmentésre kiképzett mentőegység vett részt a helyszíni ellátásban. Összesen nyolc embert vizsgáltak meg.

A rendőrség vizsgálja, hogy pontosan mi vezetett a tragikus balesethez

- írja a People.