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halálos baleset

Halálos baleset történt hajnalban – egy 19 éves fiatal az áldozat

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Egy 19 éves fiatal vesztette életét kedd hajnalban a Marossárpatak és Póka közötti útszakaszon. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, az eddigi adatok szerint az autó egy kanyarban tért át a szemközti sávba, majd egy útszéli fának csapódott.
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halálos balesetmaros megyefának csapódott

Halálos baleset történt kedd hajnalban Maros megyében, a 153B jelzésű megyei úton, Marossárpatak és Póka között. Egy 19 éves fiatal autójával lesodródott az útról, majd egy fának csapódott. A helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét – számolt be róla a Maszol.ro.

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A halálos balesetben összeroncsolódott személyautó
Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetet helyi idő szerint hajnali fél kettő körül jelentették. Az első vizsgálatok alapján a Marosszentanna községből származó 19 éves fiatal Marossárpatak felől Póka irányába közlekedett.

A halálos baleset körülményeit vizsgálják

A rendőrség eddigi adatai szerint a fiatal egy jobbkanyarban, egyelőre tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, majd egy útszéli fának csapódott.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított vizsgálatot.

 

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