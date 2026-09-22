Halálos baleset történt hajnalban – egy 19 éves fiatal az áldozat

Halálos baleset történt kedd hajnalban Maros megyében, a 153B jelzésű megyei úton, Marossárpatak és Póka között. Egy 19 éves fiatal autójával lesodródott az útról, majd egy fának csapódott. A helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét – számolt be róla a Maszol.ro.

A halálos balesetben összeroncsolódott személyautó

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetet helyi idő szerint hajnali fél kettő körül jelentették. Az első vizsgálatok alapján a Marosszentanna községből származó 19 éves fiatal Marossárpatak felől Póka irányába közlekedett.

A halálos baleset körülményeit vizsgálják

A rendőrség eddigi adatai szerint a fiatal egy jobbkanyarban, egyelőre tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, majd egy útszéli fának csapódott.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított vizsgálatot.