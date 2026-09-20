Felborult egy lószállítót vontató terepjáró – egy motoros meghalt, egy másikat kórházba szállítottak

Halálos baleset történt vasárnap délelőtt Ausztráliában, Új-Dél-Wales államban, ahol egy lószállító utánfutót vontató terepjáró felborult, majd két motorkerékpárral ütközött. Az egyik motoros életét vesztette, a másikat kritikus állapotban szállították kórházba – számolt be róla a Daily Mail.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit

Fotó: Pexels / Illusztráció

A mentőegységeket helyi idő szerint 10.20 körül riasztották. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a terepjáró felborult, majd két motorkerékpárral ütközött.

Az egyik motorost, egy harmincas éveiben járó férfit a mentők a helyszínen ellátták, az életét azonban már nem tudták megmenteni. A másik, hetvenes éveiben járó motoros súlyos lábsérüléseket szenvedett. Mentőhelikopterrel szállították a John Hunter Kórházba.

A halálos baleset után megszondáztatták a sofőrt

A terepjárót egy 18 éves nő vezette, akit a mentők a helyszínen megvizsgáltak, de nem szorult kórházi ellátásra.

A rendőrség közlése szerint a sofőrön kötelező helyszíni alkoholszondás vizsgálatot végeztek, amely pozitív eredményt mutatott. A nőt ezt követően a Stroud rendőrőrsre vitték további vizsgálatokra.

A lószállító utánfutóban lévő ló nem sérült meg.

A rendőrség helyszínelést végzett, és vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek tisztázására. A hatóságok arra kérik azokat, akik információval vagy fedélzeti kamera felvételével rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek.