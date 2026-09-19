Erkélyről lezuhanó szobor ütött agyon születésnapját ünnepelő turistát Nápolyban

Újranyitották a nyomozást annak a 30 éves olasz nőnek a halála ügyében, akit 2024 szeptemberében Nápolyban egy magasból lezuhanó szobor talált el. A halálos baleset áldozata, Chiara Jaconis súlyos fejsérüléseket szenvedett, és később a kórházban meghalt – számolt be róla a New York Post.
Egy olasz bíróság csütörtökön rendelte el az ügy újbóli vizsgálatát. A hatóságok továbbra is azt próbálják tisztázni, pontosan melyik tárgy találta el a nőt.
A fiatalkorúak fellebbviteli bírósága új szakértői vizsgálatot rendelt el. Erre azért van szükség, mert a nyomozás során kiderült, hogy a tragédia napján két szobor is lezuhant a magasból. Az egyik egy Ehnaton fáraót ábrázoló, mintegy 2,2 kilogrammos szobor, a másik pedig egy körülbelül 4,5 kilogrammos, Nofertiti királynőt ábrázoló mellszobor volt. A hatóságok eddig nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy a kettő közül melyik találta el Jaconist.
A halálos baleset idején a repülőtérre tartott
Chiara Jaconis a 30. születésnapját ünnepelte Nápolyban. Barátjával, Livio Rousseau-val a repülőtérre tartott, amikor a város Spanyol negyedében egy mintegy tízméteres magasságból lezuhanó tárgy fejen találta.
A nyomozók szerint az egyik szobrot egy 13 éves fiú lökte le egy harmadik emeleti erkélyről. A gyermeket életkora miatt nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni, mivel Olaszországban a 14 év alattiak nem vonhatók büntetőjogi felelősségre.
A fiú szülei ellen ugyanakkor gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult eljárás. Az ügyészség szerint nem felügyelték megfelelően gyermeküket, és nem tettek elegendő óvintézkedést annak megakadályozására, hogy kijusson az erkélyre.
A vád szerint a szülők tudhattak arról is, hogy fiuk korábban különböző tárgyakat dobott le a magasból. Az ügyészek szerint ezek között táblagépek, egy légkondicionáló távirányítója és ruhacsipeszek is voltak. Azonban a szülők tagadják, hogy mulasztást követtek volna el.
Két éve vár válaszokra Chiara Jaconis édesanyja
A tragédia második évfordulóján Jaconis édesanyja, Cristina Venturi arról beszélt, hogy családja továbbra is igazságot és a felelősség tisztázását várja.
Két év telt el, és még mindig igazságra várunk
– fogalmazott. Hozzátette, hogy semmilyen ítélet nem hozhatja vissza a lányát, de szeretnék, ha megállapítanák, ki felelős a történtekért.
Chiara Jaconis 2022 októbere óta dolgozott a Pradánál, és LinkedIn-profilja szerint 15 üzletet irányított Franciaországban, Monacóban és Belgiumban. Korábban Párizsban a L’Oréal, a Givenchy és a Christian Louboutin vállalatoknál is dolgozotott.