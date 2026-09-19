Erkélyről lezuhanó szobor ütött agyon születésnapját ünnepelő turistát Nápolyban

Újranyitották a nyomozást annak a 30 éves olasz nőnek a halála ügyében, akit 2024 szeptemberében Nápolyban egy magasból lezuhanó szobor talált el. A halálos baleset áldozata, Chiara Jaconis súlyos fejsérüléseket szenvedett, és később a kórházban meghalt – számolt be róla a New York Post.

A halálos baleset 2024 szeptemberében történt Nápoly Spanyol negyedében

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Egy olasz bíróság csütörtökön rendelte el az ügy újbóli vizsgálatát. A hatóságok továbbra is azt próbálják tisztázni, pontosan melyik tárgy találta el a nőt.

A fiatalkorúak fellebbviteli bírósága új szakértői vizsgálatot rendelt el. Erre azért van szükség, mert a nyomozás során kiderült, hogy a tragédia napján két szobor is lezuhant a magasból. Az egyik egy Ehnaton fáraót ábrázoló, mintegy 2,2 kilogrammos szobor, a másik pedig egy körülbelül 4,5 kilogrammos, Nofertiti királynőt ábrázoló mellszobor volt. A hatóságok eddig nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy a kettő közül melyik találta el Jaconist.

A halálos baleset idején a repülőtérre tartott

Chiara Jaconis a 30. születésnapját ünnepelte Nápolyban. Barátjával, Livio Rousseau-val a repülőtérre tartott, amikor a város Spanyol negyedében egy mintegy tízméteres magasságból lezuhanó tárgy fejen találta.

A nyomozók szerint az egyik szobrot egy 13 éves fiú lökte le egy harmadik emeleti erkélyről. A gyermeket életkora miatt nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni, mivel Olaszországban a 14 év alattiak nem vonhatók büntetőjogi felelősségre.

A fiú szülei ellen ugyanakkor gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult eljárás. Az ügyészség szerint nem felügyelték megfelelően gyermeküket, és nem tettek elegendő óvintézkedést annak megakadályozására, hogy kijusson az erkélyre.

Tourist Chiara Jaconis' death probe reopened after she's killed by statue thrown from Italy balcony- as mom waits for justice https://t.co/0f0TQbNLjY pic.twitter.com/QrultsepaT — New York Post (@nypost) September 18, 2026

A vád szerint a szülők tudhattak arról is, hogy fiuk korábban különböző tárgyakat dobott le a magasból. Az ügyészek szerint ezek között táblagépek, egy légkondicionáló távirányítója és ruhacsipeszek is voltak. Azonban a szülők tagadják, hogy mulasztást követtek volna el.

Két éve vár válaszokra Chiara Jaconis édesanyja

A tragédia második évfordulóján Jaconis édesanyja, Cristina Venturi arról beszélt, hogy családja továbbra is igazságot és a felelősség tisztázását várja.

Két év telt el, és még mindig igazságra várunk

– fogalmazott. Hozzátette, hogy semmilyen ítélet nem hozhatja vissza a lányát, de szeretnék, ha megállapítanák, ki felelős a történtekért.