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halálos betegség

„A kétéves kislányom imádja az életet, fogalma sincs róla, hogy halálos beteg”

1 órája
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A szülők először azt hitték, a kicsi a bölcsődében kapott el valamilyen vírust. Arra akkor még senki sem gondolt, hogy halálos betegség állhat a tünetek hátterében.
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halálos betegségrákbetegkislánycsalád

Egy édesanya kétségbeesetten próbál 625 000 fontot (közel 270 millió forint) összegyűjteni, hogy megmenthesse kétéves kislánya életét, miután az orvosok közölték vele, hogy a gyermeke a rákbetegség végstádiumába került. Alicia Rickman szerint Betty annyira egészségesnek tűnik, hogy egy idegennek eszébe sem jutna, hogy halálos beteg.

A kislány vidámsága miatt senki nem is gondolná, hogy valójában halálos betegséggel küzd
A kislány vidámsága miatt senki nem is gondolná, hogy valójában halálos betegséggel küzd / Fotó: GoFundMe 

A halálos betegség első tünetei nem voltak rémisztőek

  • A kislánynál tavaly júliusban neuroblasztómát diagnosztizáltak, ami a szimpatikus idegrendszer rosszindulatú daganata. 
  • A megterhelő kezelések után újabb daganatos elváltozásokat találtak – ezúttal az agyat körülvevő folyadékban. 
  • A család most versenyt fut az idővel, hogy külföldön biztosíthassanak számára egy potenciálisan életmentő kezelést.

Rettenetesen félek attól, hogy elveszítem őt. Amikor meghallottam azt a szót, hogy »végstádiumú«, egyszerűen nem hittem el. Annyira jól van, hogy képtelen voltam felfogni... Anyaként szörnyű tudni, hogy a rövid életét betegség és kezelések töltik ki. Valahányszor azt hisszük, hogy tulajdonképpen rákmentes, a következő vizsgálat újra kimutatja, hogy jelen van a betegség.

 – mondta Alicia, aki háziorvosi rendelőben dolgozik recepciósként, és Angliában, Tottonban él.

Először fertőzésre gyanakodtak

Alicia 2025 júniusában kezdett igazán aggódni, amikor Bettynek tíz napon át láza volt. A kislány nem akart enni vagy inni, nagyon sápadt és álmos lett, és feltűnően kevesebb energiája volt. A bölcsődében is jelezték Aliciának, hogy Betty megbetegedhetett, ezért orvoshoz vitte a kicsit.

Azt mondták, valószínűleg valamilyen vírusos fertőzésről van szó, mivel bölcsődébe járt. Ezután másodszor is visszavittük, ekkor azt mondták, hogy középfülgyulladása van, és ötnapos antibiotikum-kúrát kapott. A láza 24 órán belül visszatért. Ekkor az egyik orvos a munkahelyemen azt mondta, hogy ezen a ponton már gyermekorvosnak kellene megvizsgálnia. Így harmadszor is visszavittem, de ismét azt mondták, hogy egyszerűen lassan gyógyul fel a fertőzésből.

24 órával később már a sürgősségin voltak, ahol azt mondták, hogy mivel már háromszor jártak a háziorvosnál, Southamptonba kell menniük további kivizsgálásra. Alicia szerint a nővér mintha felismerte volna, hogy komoly baj lehet. Vérvizsgálatokat végeztek, majd az orvosok közölték Aliciával, hogy Betty vérértékei veszélyesen alacsonyak, és ez akár rákra is utalhat.

A diagnózis megerősítése után Betty nyolc gyorsított kemoterápiás kezelést kapott, majd további kemoterápiát és immunterápiát. Őssejt-levételen és műtéten is átesett, valamint 12 alkalommal kapott sugárkezelést az agy, a gerinc és a has területére. 2025 júliusában a hasában található daganat bevérzett, amibe a kislány majdnem belehalt.

Idén júliusban a vizsgálatok kimutatták, hogy a rák továbbterjedt, és úgynevezett leptomeningeális betegség alakult ki: a daganatos folyamat az agyat és a gerincvelőt körülvevő folyadékot, a jobb térdét, a rekeszizmát és a csontvelőt is érintette. Az orvosok most azt mondták a családnak, hogy Betty állapota végstádiumú, és már nem hiszik, hogy a brit állami egészségügyi rendszerben elérhető kezelésekkel meg lehet gyógyítani.

A család nem hajlandó feladni

Alicia és párja, a 33 éves Kelvin Gale nem akarnak lemondani a kislányukról. Arra gyűjtenek, hogy Bettyt egy spanyolországi gyermekkórházba vihessék speciális kezelésre. A megpróbáltatások ellenére Betty továbbra is vidám, szeretetteljes kisgyermek. Alicia szerint Betty az egész időszak alatt hihetetlenül erős volt, mégis akadtak olyan pillanatok, amelyeket nem tud szavakba önteni - írja a Mirror.

Betty ereje, elszántsága és a mosolya az oka annak, hogy minden reggel felkelek és tovább küzdök. Ő volt az én csodám, és teljes szívemből remélem, hogy továbbra is ugyanezzel az erővel folytatja.

 

 

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