„A kétéves kislányom imádja az életet, fogalma sincs róla, hogy halálos beteg”

Egy édesanya kétségbeesetten próbál 625 000 fontot (közel 270 millió forint) összegyűjteni, hogy megmenthesse kétéves kislánya életét, miután az orvosok közölték vele, hogy a gyermeke a rákbetegség végstádiumába került. Alicia Rickman szerint Betty annyira egészségesnek tűnik, hogy egy idegennek eszébe sem jutna, hogy halálos beteg.
A halálos betegség első tünetei nem voltak rémisztőek
- A kislánynál tavaly júliusban neuroblasztómát diagnosztizáltak, ami a szimpatikus idegrendszer rosszindulatú daganata.
- A megterhelő kezelések után újabb daganatos elváltozásokat találtak – ezúttal az agyat körülvevő folyadékban.
- A család most versenyt fut az idővel, hogy külföldön biztosíthassanak számára egy potenciálisan életmentő kezelést.
Rettenetesen félek attól, hogy elveszítem őt. Amikor meghallottam azt a szót, hogy »végstádiumú«, egyszerűen nem hittem el. Annyira jól van, hogy képtelen voltam felfogni... Anyaként szörnyű tudni, hogy a rövid életét betegség és kezelések töltik ki. Valahányszor azt hisszük, hogy tulajdonképpen rákmentes, a következő vizsgálat újra kimutatja, hogy jelen van a betegség.
– mondta Alicia, aki háziorvosi rendelőben dolgozik recepciósként, és Angliában, Tottonban él.
Először fertőzésre gyanakodtak
Alicia 2025 júniusában kezdett igazán aggódni, amikor Bettynek tíz napon át láza volt. A kislány nem akart enni vagy inni, nagyon sápadt és álmos lett, és feltűnően kevesebb energiája volt. A bölcsődében is jelezték Aliciának, hogy Betty megbetegedhetett, ezért orvoshoz vitte a kicsit.
Azt mondták, valószínűleg valamilyen vírusos fertőzésről van szó, mivel bölcsődébe járt. Ezután másodszor is visszavittük, ekkor azt mondták, hogy középfülgyulladása van, és ötnapos antibiotikum-kúrát kapott. A láza 24 órán belül visszatért. Ekkor az egyik orvos a munkahelyemen azt mondta, hogy ezen a ponton már gyermekorvosnak kellene megvizsgálnia. Így harmadszor is visszavittem, de ismét azt mondták, hogy egyszerűen lassan gyógyul fel a fertőzésből.
24 órával később már a sürgősségin voltak, ahol azt mondták, hogy mivel már háromszor jártak a háziorvosnál, Southamptonba kell menniük további kivizsgálásra. Alicia szerint a nővér mintha felismerte volna, hogy komoly baj lehet. Vérvizsgálatokat végeztek, majd az orvosok közölték Aliciával, hogy Betty vérértékei veszélyesen alacsonyak, és ez akár rákra is utalhat.
A diagnózis megerősítése után Betty nyolc gyorsított kemoterápiás kezelést kapott, majd további kemoterápiát és immunterápiát. Őssejt-levételen és műtéten is átesett, valamint 12 alkalommal kapott sugárkezelést az agy, a gerinc és a has területére. 2025 júliusában a hasában található daganat bevérzett, amibe a kislány majdnem belehalt.
Idén júliusban a vizsgálatok kimutatták, hogy a rák továbbterjedt, és úgynevezett leptomeningeális betegség alakult ki: a daganatos folyamat az agyat és a gerincvelőt körülvevő folyadékot, a jobb térdét, a rekeszizmát és a csontvelőt is érintette. Az orvosok most azt mondták a családnak, hogy Betty állapota végstádiumú, és már nem hiszik, hogy a brit állami egészségügyi rendszerben elérhető kezelésekkel meg lehet gyógyítani.
A család nem hajlandó feladni
Alicia és párja, a 33 éves Kelvin Gale nem akarnak lemondani a kislányukról. Arra gyűjtenek, hogy Bettyt egy spanyolországi gyermekkórházba vihessék speciális kezelésre. A megpróbáltatások ellenére Betty továbbra is vidám, szeretetteljes kisgyermek. Alicia szerint Betty az egész időszak alatt hihetetlenül erős volt, mégis akadtak olyan pillanatok, amelyeket nem tud szavakba önteni - írja a Mirror.
Betty ereje, elszántsága és a mosolya az oka annak, hogy minden reggel felkelek és tovább küzdök. Ő volt az én csodám, és teljes szívemből remélem, hogy továbbra is ugyanezzel az erővel folytatja.