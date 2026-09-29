41 év után szabadult a halálsorról, annak idején rendőrök fizettek a tanúknak, hogy ellene valljanak

Több mint négy évtizedet töltött a halálsoron az amerikai Utah államban Douglas Stewart Carter, akit 1985-ben ítéltek el egy nő meggyilkolásáért. A most 71 éves férfit hétfőn szabadon engedték, miután az új DNS-vizsgálatok nem támasztották alá, hogy köze lenne a bűncselekményhez – adta hírül a Nieuwsblad.

41 év után szabadult a halálsorról egy amerikai férfi, aki mindvégig ártatlannak vallotta magát.

Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

A vallomása és két tanú alapján ítélték el

Cartert 1985-ben találták bűnösnek az 57 éves Eva Olesen meggyilkolásában, aki Provo város rendőrfőnökének nagynénje volt. 1992-ben újratárgyalták az ügyét, és ismét halálbüntetésre ítélték.

Az ítélet elsősorban Carter vallomásán és két tanú állításain alapult. Az ügyészség szerint az emberölés egy balul sikerült betörés során történt.

Douglas Stewart Carter, um norte-americano de 71 anos, foi libertado após quase quatro décadas no 'corredor da morte'. O desfecho acontece depois uma análise de ADN e de testemunhas darem o dito por não dito.



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A gyanúsított azonban kezdettől fogva ártatlannak vallotta magát. Azt állította, hogy a rendőrök kényszerítették ki belőle a beismerő vallomást.

A két tanú később, mintegy húsz évvel a gyilkosság után elismerte, hogy a rendőrség pénzt adott nekik, és nyomást gyakorolt rájuk, hogy Cartert vádolják meg.

Egy másik férfit is láttak a helyszínről távozni

A védelem egy másik tanú vallomására is hivatkozott, aki a gyilkosság idején egy fehér férfit látott távozni a helyszínről. A rendőrség azonban ezt a nyomot sem vizsgálta, ahogy más lehetséges gyanúsítottak, köztük Olesen 2009-ben elhunyt férje után sem nyomoztak.

Carter most újabb tárgyalásra várhat. Szabadon bocsátására azután került sor, hogy a bűncselekmény helyszínén korábban rögzített mintákat újra megvizsgálták, és a DNS-eredmények nem egyeztek az övével.