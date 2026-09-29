41 év után szabadult a halálsorról, annak idején rendőrök fizettek a tanúknak, hogy ellene valljanak

Több mint négy évtizedet töltött a halálsoron az amerikai Utah államban Douglas Stewart Carter, akit 1985-ben ítéltek el egy nő meggyilkolásáért. A most 71 éves férfit hétfőn szabadon engedték, miután az új DNS-vizsgálatok nem támasztották alá, hogy köze lenne a bűncselekményhez – adta hírül a Nieuwsblad.
A vallomása és két tanú alapján ítélték el
Cartert 1985-ben találták bűnösnek az 57 éves Eva Olesen meggyilkolásában, aki Provo város rendőrfőnökének nagynénje volt. 1992-ben újratárgyalták az ügyét, és ismét halálbüntetésre ítélték.
Az ítélet elsősorban Carter vallomásán és két tanú állításain alapult. Az ügyészség szerint az emberölés egy balul sikerült betörés során történt.
A gyanúsított azonban kezdettől fogva ártatlannak vallotta magát. Azt állította, hogy a rendőrök kényszerítették ki belőle a beismerő vallomást.
A két tanú később, mintegy húsz évvel a gyilkosság után elismerte, hogy a rendőrség pénzt adott nekik, és nyomást gyakorolt rájuk, hogy Cartert vádolják meg.
Egy másik férfit is láttak a helyszínről távozni
A védelem egy másik tanú vallomására is hivatkozott, aki a gyilkosság idején egy fehér férfit látott távozni a helyszínről. A rendőrség azonban ezt a nyomot sem vizsgálta, ahogy más lehetséges gyanúsítottak, köztük Olesen 2009-ben elhunyt férje után sem nyomoztak.
Carter most újabb tárgyalásra várhat. Szabadon bocsátására azután került sor, hogy a bűncselekmény helyszínén korábban rögzített mintákat újra megvizsgálták, és a DNS-eredmények nem egyeztek az övével.