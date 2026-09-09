Kiderült, ki képviselte Magyarországot Harald király temetésén

Az oslói temetésen több európai királyi család tagjai, államfők és magas rangú kormányzati tisztviselők vettek részt. Magyarországot Baka András köztársasági elnök képviselte.

Harald: Baka András képviselte Magyarországot a norvég király temetésén Fotó: LISE ASERUD / NTB

V. Harald 1937-ben született, és 1991 óta állt a Norvég Királyság élén. Több mint három és fél évtizedes uralkodása alatt a norvégok körében nagy népszerűségnek örvendett. A köztársasági elnök hivatalának méltatása szerint a nemzeti válsághelyzetekben tanúsított jelenléte, közvetlensége, valamint a természet és a sport iránti szeretete is hozzájárult népszerűségéhez.

Az uralkodó személyisége egyszerre kapcsolta össze a norvég hagyományokat és a modernitást, az értékek megőrzését pedig a nyitottsággal. Ezzel a norvég nemzet egységének egyik fontos jelképe és megtestesítője volt.

V. Haraldnak Magyarországhoz is szoros kapcsolata volt

A néhai norvég király természetvédelem és a sport iránti elkötelezettségéről is ismert volt. Különösen rajongott a vitorlázásért, amelyben nemcsak aktív versenyzőként, hanem sportvezetőként is szerepet vállalt. Három olimpián és számos világversenyen is részt vett.

V. Harald először 2002-ben látogatott Magyarországra feleségével, Szonja királynéval. A látogatás során Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök a királynak adományozta az államfőknek adható legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagykeresztje a lánccal elismerést.

A norvég uralkodó négy évvel később, 2006. október 23-án ismét Magyarországra látogatott. Részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett állami megemlékezéseken.

V. Harald halálával új korszak kezdődött a norvég monarchia történetében. Utóda fia, VIII. Haakon király lett, aki megtartotta a királyi család immár négy generáció óta öröklődő jelmondatát: „Alt for Norge”, vagyis „Mindent Norvégiáért”.