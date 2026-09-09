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magyarország

Kiderült, ki képviselte Magyarországot Harald király temetésén

47 perce
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Norvégia szerdán búcsúzott el V. Harald királytól, a gyászszertartáson pedig Magyarországot Baka András köztársasági elnök képviselte. Harald 89 éves korában, augusztus 28-án hunyt el.
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magyarországharaldbaka andrásköztársasági elnök

Az oslói temetésen több európai királyi család tagjai, államfők és magas rangú kormányzati tisztviselők vettek részt. Magyarországot Baka András köztársasági elnök képviselte.

Harald: Baka András képviselte Magyarországot a norvég király temetésén
Harald: Baka András képviselte Magyarországot a norvég király temetésén Fotó: LISE ASERUD / NTB

V. Harald 1937-ben született, és 1991 óta állt a Norvég Királyság élén. Több mint három és fél évtizedes uralkodása alatt a norvégok körében nagy népszerűségnek örvendett. A köztársasági elnök hivatalának méltatása szerint a nemzeti válsághelyzetekben tanúsított jelenléte, közvetlensége, valamint a természet és a sport iránti szeretete is hozzájárult népszerűségéhez.

Az uralkodó személyisége egyszerre kapcsolta össze a norvég hagyományokat és a modernitást, az értékek megőrzését pedig a nyitottsággal. Ezzel a norvég nemzet egységének egyik fontos jelképe és megtestesítője volt.

V. Haraldnak Magyarországhoz is szoros kapcsolata volt

A néhai norvég király természetvédelem és a sport iránti elkötelezettségéről is ismert volt. Különösen rajongott a vitorlázásért, amelyben nemcsak aktív versenyzőként, hanem sportvezetőként is szerepet vállalt. Három olimpián és számos világversenyen is részt vett.

V. Harald először 2002-ben látogatott Magyarországra feleségével, Szonja királynéval. A látogatás során Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök a királynak adományozta az államfőknek adható legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagykeresztje a lánccal elismerést.

A norvég uralkodó négy évvel később, 2006. október 23-án ismét Magyarországra látogatott. Részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett állami megemlékezéseken.

V. Harald halálával új korszak kezdődött a norvég monarchia történetében. Utóda fia, VIII. Haakon király lett, aki megtartotta a királyi család immár négy generáció óta öröklődő jelmondatát: „Alt for Norge”, vagyis „Mindent Norvégiáért”.

V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
V. Harald norvég Király temetése
Galéria: V. Harald norvég király temetése
Fotó: GettyImages, AFP
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V. Harald norvég király temetése

 

 

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