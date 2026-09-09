Eltemették Harald királyt, különleges módon érkeztek Európa uralkodói a temetésre

Számos európai uralkodó, királyi családtag és államfő érkezett Norvégiába Harald király temetése alkalmából. A vendégek között van Fülöp belga király és Matild királyné, valamint XVI. Károly Gusztáv svéd király és Szilvia királyné is – számolt be róla a a Focus.

Harald király temetése előtt díszőrség kísérte az uralkodó koporsóját az oslói székesegyházhoz

Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

A királyi vendégek egy részét érkezésük után a megszokottnál jóval hétköznapibb módon, turistabusszal szállították el az oslói repülőtérről. Több díszvendéget a norvég főváros központjában található Grand Hotelben helyeztek el.

V. Harald koporsóját délben ünnepélyes menetben vitték a királyi palotától az oslói székesegyházig. A gyászmenet útvonala mentén több ezer ember gyűlt össze.

Oslo több óriáskivetítőt is felállított, hogy azok is követhessék a szertartást, akik nem láttak rá közvetlenül a menetre. A hatóságok biztonsági okokra, valamint a megfelelő kilátás biztosítására hivatkozva megtiltották az esernyők használatát az útvonal mentén.

Az országban 13 órakor egyperces néma csenddel emlékeztek az uralkodóra. A megemlékezés idejére a norvég tömegközlekedés is leállt egy percre.

Televízióban is közvetítik a Harald király temetését

A temetést Németországban az ARD és az RTL is élőben közvetíti. Az ARD dél és 14.20 között számol be a gyászmenetről és az oslói székesegyházban tartott szertartásról, míg az RTL 12 és 15 óra között különkiadással jelentkezik.

V. Harald augusztus 28-án, egy fertőzést követően halt meg kórházban. A norvég uralkodó 89 éves volt.