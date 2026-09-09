Megrendítő képek: így búcsúztatták V. Harald norvég királyt

A norvég főváros központját már a szertartás előtt lezárták és biztosították, az utcákat pedig feldíszítették a király koporsójának útvonalán. A menet délben indult a Királyi Palotától, majd az oslói katedrálishoz vonult, végül az Akershus erőd palotakápolnájához érkezett.

Harald: eltemették V. Harald norvég királyt, európai uralkodók búcsúztak tőle Fotó: LISE ASERUD / NTB

A koporsót katonai tiszteletadás mellett szállították. A menet két oldalán mintegy 1900 katona alkotott díszsorfalat, a norvég fegyveres erők közlése szerint pedig összesen mintegy 3500 katonát képviseltek ünnepélyesen az oslói megemlékezéseken.

Európa uralkodói is elbúcsúztak

A gyászszertartáson számos európai királyi család képviseltette magát. Jelen volt XVI. Károly Gusztáv svéd király és Szilvia királyné, X. Frigyes dán király és Mária királyné, VI. Fülöp spanyol király és Letícia királyné, Vilmos Sándor holland király és Máxima királyné, valamint Fülöp belga király és Matild királyné.

A brit királyi családot Vilmos walesi herceg és Anna hercegnő képviselte.

A temetési szertartást az oslói katedrálisban tartották, amely mintegy 800 ember befogadására alkalmas, különleges körülmények között azonban akár ezer fő is elfér benne.