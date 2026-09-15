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Harry herceg

Mindössze két nap után váltottak iskolát Harry herceg gyerekei – meglepő ok áll a háttérben

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Mindössze két napot töltött új iskolájában Archie herceg és Lilibet hercegnő, mielőtt szüleik úgy döntöttek, másik intézményt választanak számukra. Harry herceg és Meghan Markle a család biztonsági csapatával folytatott egyeztetés után határozott az iskolaváltás mellett, amelyet az oda- és hazajutás körülményeivel indokoltak.
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Harry hercegiskolakezdésMeghan Markle

Mindössze két nappal a tanévkezdés után másik iskolába íratta gyermekeit Harry herceg és Meghan Markle az Egyesült Királyságban. Archie herceg és Lilibet hercegnő a múlt héten kezdett az eredetileg kiválasztott intézményben, a szülők azonban biztonsági csapatuk tanácsára kivették őket az iskolából – számolt be róla a Hello magazin.

Harry herceg és Meghan Markle 2017-ben Fotó: AFP Britain's Prince Harry and his fiancée US actress Meghan Markle pose for a photograph in the Sunken Garden at Kensington Palace in west London on November 27, 2017, following the announcement of their engagement. Britain's Prince Harry will marry his US actress girlfriend Meghan Markle early next year after the couple became engaged earlier this month, Clarence House announced on Monday. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Harry herceg és Meghan Markle 2017-ben 
Fotó: AFP

A párhoz közel álló források szerint nem az iskolával vagy az ott dolgozókkal volt probléma. A döntés hátterében az intézmény megközelítésével kapcsolatos biztonsági és gyakorlati nehézségek álltak.

A beszámoló szerint az iskola és a család jelenlegi lakóhelye közötti távolság, valamint a környék erős forgalma is megnehezítette a biztonsági csapat munkáját. Egy alkalommal a családot szállító járműveknek nehézséget okozott, hogy konvojban maradjanak, ami további aggályokat vetett fel.

A testőrök már a nyári szünetben ellenőrizték az eredetileg kiválasztott iskolát, az oda vezető útvonalat azonban a tanév kezdetéig nem tudták a mindennapi körülmények között megfelelően felmérni.

Harry herceg és Meghan Markle nehéz döntést hozott

A pár egyik ismerőse szerint Archie és Lilibet jól érezte magát az intézményben, szüleik pedig szerették volna, ha ott folytathatják tanulmányaikat. 

Végül azonban arra jutottak, hogy a biztonsági csapat nem tudja megfelelően biztosítani a mindennapos iskolába járást.

Sussex hercegének és hercegnéjének szóvivője megerősítette, hogy a döntést a család biztonsági csapatával folytatott egyeztetés után hozták meg. Hangsúlyozta, hogy az iskolaváltás nem az intézménnyel kapcsolatos elégedetlenség miatt történt, a szülők pedig hálásak a tanároknak és az iskola munkatársainak a gyermekeik iránt tanúsított gondoskodásért.

A hétéves Archie és az ötéves Lilibet időközben meglátogatott egy másik környékbeli iskolát, ahol próbanapon vettek részt. A beszámoló szerint a gyerekek ebben az intézményben folytatják tanulmányaikat.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet Sussexék egyesült királyságbeli biztonságának kérdésére. Harry évek óta azért küzd, hogy visszakapja a kiemelt személyeknek járó rendőri védelmet.

A herceg 2021 óta próbálta jogi úton elérni korábbi védelmének visszaállítását, 2025 májusában azonban elvesztette az ügyben indított fellebbviteli eljárást.

 

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