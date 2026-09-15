Mindössze két nap után váltottak iskolát Harry herceg gyerekei – meglepő ok áll a háttérben

Mindössze két nappal a tanévkezdés után másik iskolába íratta gyermekeit Harry herceg és Meghan Markle az Egyesült Királyságban. Archie herceg és Lilibet hercegnő a múlt héten kezdett az eredetileg kiválasztott intézményben, a szülők azonban biztonsági csapatuk tanácsára kivették őket az iskolából – számolt be róla a Hello magazin.

Harry herceg és Meghan Markle 2017-ben

Fotó: AFP

A párhoz közel álló források szerint nem az iskolával vagy az ott dolgozókkal volt probléma. A döntés hátterében az intézmény megközelítésével kapcsolatos biztonsági és gyakorlati nehézségek álltak.

A beszámoló szerint az iskola és a család jelenlegi lakóhelye közötti távolság, valamint a környék erős forgalma is megnehezítette a biztonsági csapat munkáját. Egy alkalommal a családot szállító járműveknek nehézséget okozott, hogy konvojban maradjanak, ami további aggályokat vetett fel.

A testőrök már a nyári szünetben ellenőrizték az eredetileg kiválasztott iskolát, az oda vezető útvonalat azonban a tanév kezdetéig nem tudták a mindennapi körülmények között megfelelően felmérni.

Harry herceg és Meghan Markle nehéz döntést hozott

A pár egyik ismerőse szerint Archie és Lilibet jól érezte magát az intézményben, szüleik pedig szerették volna, ha ott folytathatják tanulmányaikat.

Végül azonban arra jutottak, hogy a biztonsági csapat nem tudja megfelelően biztosítani a mindennapos iskolába járást.

Sussex hercegének és hercegnéjének szóvivője megerősítette, hogy a döntést a család biztonsági csapatával folytatott egyeztetés után hozták meg. Hangsúlyozta, hogy az iskolaváltás nem az intézménnyel kapcsolatos elégedetlenség miatt történt, a szülők pedig hálásak a tanároknak és az iskola munkatársainak a gyermekeik iránt tanúsított gondoskodásért.

A hétéves Archie és az ötéves Lilibet időközben meglátogatott egy másik környékbeli iskolát, ahol próbanapon vettek részt. A beszámoló szerint a gyerekek ebben az intézményben folytatják tanulmányaikat.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet Sussexék egyesült királyságbeli biztonságának kérdésére. Harry évek óta azért küzd, hogy visszakapja a kiemelt személyeknek járó rendőri védelmet.