Alig kezdődött el a tanév, Harry herceg gyermekei miatt máris felháborodtak a szülők

Harry herceg és Meghan hercegné gyermekei, Archie és Lilibet új iskolában kezdték meg a tanévet Nagy-Britanniában. Nem sokkal érkezésük után az iskola vezetősége állítólag arra kérte a szülőket, hogy az intézmény területén ne készítsenek fényképeket mások gyermekeiről – számolt be róla a Mirror.

Harry herceg és felesége, Meghan hercegné Sydneyben 2026. április 17-én

Fotó: JONATHAN BRADY / POOL

A lap szerint az intézkedés néhány szülő körében nemtetszést váltott ki. Egyikük úgy vélekedett, nem lehet véletlen, hogy a figyelmeztetést éppen Harry és Meghan gyermekeinek érkezése után küldték ki.

A megszólaló azt mondta, reméli, hogy a mostani intézkedést nem követik további hasonló változtatások, a fotózásra vonatkozó kérést pedig „teljesen szükségtelennek” nevezte.

Miért váltottak iskolát Harry herceg gyerekei?

Archie és Lilibet korábban egy Oxford közelében található iskolába járt, a napi utazást azonban a nagy forgalom miatt túl kockázatosnak ítélték. Az új, vidéki környezetben működő intézmény közelebb található a család jelenlegi lakóhelyéhez, így egyszerűbbé vált a gyermekek iskolába szállítása.

A család az első tanítási napon szigorú biztonsági intézkedések mellett, testőrök kíséretében érkezett meg. A beszámoló szerint más szülők ugyanakkor az iskola közösségének közvetlen légkörét emelték ki, és abban bíznak, hogy Archie és Lilibet könnyen beilleszkedik.

A család nagy-britanniai tartózkodásával kapcsolatban továbbra is fontos kérdés a biztonság. Az illetékes brit biztonsági testület a beszámoló szerint arról egyeztet, hogy Harry és Meghan megváltozott státusza ellenére ismét részesülhet-e a pár hivatalos védelemben.