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Harry herceg

Alig kezdődött el a tanév, Harry herceg gyermekei miatt máris felháborodtak a szülők

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A Sussex hercegi pár gyermekei, Archie és Lilibet új iskolában kezdték meg a tanévet Nagy-Britanniában, ám nem sokkal az érkezésük után máris feszültség alakult ki az intézményben. Néhány szülő szerint Harry herceg és Meghan hercegné gyermekei miatt vezettek be egy új szabályt, amelyet többen szükségtelennek tartanak.
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Harry hercegiskolaválasztásMeghan Markle

Harry herceg és Meghan hercegné gyermekei, Archie és Lilibet új iskolában kezdték meg a tanévet Nagy-Britanniában. Nem sokkal érkezésük után az iskola vezetősége állítólag arra kérte a szülőket, hogy az intézmény területén ne készítsenek fényképeket mások gyermekeiről – számolt be róla a Mirror.

Harry herceg, Meghan hercegné, Archie, Lilibet, brit királyi család, iskola, biztonsági intézkedések Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, and his wife Meghan, the Duchess of Sussex, arrive to meet with volunteer first responders from Bondi Surf Bathers' Life Saving Club at Bondi Beach in Sydney on April 17, 2026. (Photo by Jonathan Brady / POOL / AFP)
Harry herceg és felesége, Meghan hercegné Sydneyben 2026. április 17-én
Fotó: JONATHAN BRADY / POOL

A lap szerint az intézkedés néhány szülő körében nemtetszést váltott ki. Egyikük úgy vélekedett, nem lehet véletlen, hogy a figyelmeztetést éppen Harry és Meghan gyermekeinek érkezése után küldték ki.

A megszólaló azt mondta, reméli, hogy a mostani intézkedést nem követik további hasonló változtatások, a fotózásra vonatkozó kérést pedig „teljesen szükségtelennek” nevezte.

Miért váltottak iskolát Harry herceg gyerekei?

Archie és Lilibet korábban egy Oxford közelében található iskolába járt, a napi utazást azonban a nagy forgalom miatt túl kockázatosnak ítélték. Az új, vidéki környezetben működő intézmény közelebb található a család jelenlegi lakóhelyéhez, így egyszerűbbé vált a gyermekek iskolába szállítása.

A család az első tanítási napon szigorú biztonsági intézkedések mellett, testőrök kíséretében érkezett meg. A beszámoló szerint más szülők ugyanakkor az iskola közösségének közvetlen légkörét emelték ki, és abban bíznak, hogy Archie és Lilibet könnyen beilleszkedik.

A család nagy-britanniai tartózkodásával kapcsolatban továbbra is fontos kérdés a biztonság. Az illetékes brit biztonsági testület a beszámoló szerint arról egyeztet, hogy Harry és Meghan megváltozott státusza ellenére ismét részesülhet-e a pár hivatalos védelemben.

 

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