Harry herceg Meghan nélkül érkezett a londoni díjátadóra

Harry herceg felesége, Meghan hercegné nélkül vett részt a WellChild Awards idei díjátadóján a londoni Royal Lancaster Hotelben. A herceg a rendezvény előtt találkozott az elismerésben részesülő gyermekekkel, fiatalokkal és egészségügyi dolgozókkal is.

Harry herceg a WellChild Awards díjátadón 2026. szeptember 21-én

Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

A Focus.de beszámolója szerint a brit királyi család tagja egyedül érkezett a rendezvényre, és kísérő nélkül lépett a lila szőnyegre. A lap azt írta, ez volt a herceg harmadik önálló nyilvános programja azóta, hogy Meghannel és két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel Nagy-Britanniába költözött.

Harry herceg régóta támogatja a szervezetet

A WellChild súlyosan beteg gyermekeket és fiatalokat, valamint családjaikat segítő brit jótékonysági szervezet, amelynek Harry herceg a védnöke. A díjátadó előtt személyesen találkozott az idei kitüntetettekkel.

A szervezet közösségi oldalán közzétett felvételek szerint a herceg ajándékokat is kapott a találkozókon. Sofia, a 12 és 14 év közötti korosztály Inspirational Young Person kategóriájának díjazottja egy kisebb ajándékot adott át neki, míg a Special Recognition elismerésben részesült George új kerekesszékét mutatta meg. Rachel, akit kiemelkedő ápolói munkájáért díjaztak, a Birmingham Children's Hospital munkatársai nevében is ajándékcsomaggal érkezett.

Meghan Markle egyelőre távol marad a rendezvényektől

Meghan hercegné a visszaköltözés óta nem jelent meg férje oldalán hasonló nyilvános eseményen. A Focus szerint a hercegné a későbbiekben ismét nagyobb szerepet vállalhat brit jótékonysági kezdeményezésekben, jelenleg azonban elsősorban gyermekei beilleszkedésére összpontosít.

Meghan korábban már részt vett a WellChild Awards díjátadóján Harry oldalán: 2019-ben együtt jelentek meg a rendezvényen.