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Harry herceg

Harry herceg Meghan nélkül érkezett a londoni díjátadóra

16 perce
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Újabb nyilvános eseményen jelent meg egyedül a brit királyi család tagja Londonban. Harry herceg a WellChild Awards díjátadóján vett részt, amelynek szervezetét régóta támogatja, felesége, Meghan hercegné azonban ezúttal sem tartott vele.
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Harry hercegdíjátadóMeghan Markle

Harry herceg felesége, Meghan hercegné nélkül vett részt a WellChild Awards idei díjátadóján a londoni Royal Lancaster Hotelben. A herceg a rendezvény előtt találkozott az elismerésben részesülő gyermekekkel, fiatalokkal és egészségügyi dolgozókkal is.

Harry herceg, Meghan hercegné, WellChild Awards, brit királyi család, London, Royal Lancaster Hotel, Archie, Lilibet, jótékonysági szervezet, WellChild Harry herceg Meghan nélkül vett részt a WellChild Awards díjátadón Harry herceg a WellChild Awards díjátadón 2026. szeptember 21-én LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 21: Prince Harry, Duke of Sussex, arrives at the Royal Lancaster London hotel to attend the 2026 WellChild Awards, which honor the courage of children and young people with serious health conditions as well as the dedication of nurses and caregivers, in London, United Kingdom, on September 21, 2026. Ilyas Tayfun Salci / Anadolu (Photo by Ilyas Tayfun Salci / Anadolu via AFP)
Harry herceg a WellChild Awards díjátadón 2026. szeptember 21-én
Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

A Focus.de beszámolója szerint a brit királyi család tagja egyedül érkezett a rendezvényre, és kísérő nélkül lépett a lila szőnyegre. A lap azt írta, ez volt a herceg harmadik önálló nyilvános programja azóta, hogy Meghannel és két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel Nagy-Britanniába költözött.

Harry herceg régóta támogatja a szervezetet

A WellChild súlyosan beteg gyermekeket és fiatalokat, valamint családjaikat segítő brit jótékonysági szervezet, amelynek Harry herceg a védnöke. A díjátadó előtt személyesen találkozott az idei kitüntetettekkel.

A szervezet közösségi oldalán közzétett felvételek szerint a herceg ajándékokat is kapott a találkozókon. Sofia, a 12 és 14 év közötti korosztály Inspirational Young Person kategóriájának díjazottja egy kisebb ajándékot adott át neki, míg a Special Recognition elismerésben részesült George új kerekesszékét mutatta meg.

Rachel, akit kiemelkedő ápolói munkájáért díjaztak, a Birmingham Children's Hospital munkatársai nevében is ajándékcsomaggal érkezett.

Meghan Markle egyelőre távol marad a rendezvényektől

Meghan hercegné a visszaköltözés óta nem jelent meg férje oldalán hasonló nyilvános eseményen. A Focus szerint a hercegné a későbbiekben ismét nagyobb szerepet vállalhat brit jótékonysági kezdeményezésekben, jelenleg azonban elsősorban gyermekei beilleszkedésére összpontosít.

Meghan korábban már részt vett a WellChild Awards díjátadóján Harry oldalán: 2019-ben együtt jelentek meg a rendezvényen.

 

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