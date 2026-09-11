Kiverte a biztosítékot Harry Styles koncertjegye, hátborzongató 9/11-utalást ábrázol – fotó

A Harry Styles koncertjére szóló jegy képét egy közösségi médiában közzétett bejegyzés hozta nyilvánosságra. A jegyen egy sárga autó látható, amely látszólag Harry Stylest szállítja, miközben az Empire State Building felett repül, és nyomot hagy az ikonikus épület csúcsán.

Óriási botrány Harry Styles körül a koncertjegy dizájnja miatt

Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rajz önmagában akár egy ártatlan, játékos grafikának is tűnhetne, a rajongók azonban a New York-i helyszín és az időzítés miatt rendkívül érzéketlennek találták.

Az érintett jegy a szeptember 9-i koncertre szólt, amely Styles 30 koncertből álló Madison Square Garden-i fellépéssorozatának hetedik estéje volt.

Őrültség ezt rátenni a hátuljára a 9/11 hetében

– írta az egyik hozzászóló, aki szerint a kép ugyan aranyos, de nagyon rossz ötlet volt. Egy másik rajongó szerint az időzítés miatt „merész” húzás volt a grafika.

Mások még ennél is élesebben fogalmaztak. „Ez durva” – írta egy felhasználó, míg egy másik azt kérdezte: „Ki hagyta ezt jóvá?”

Két nappal az évforduló előtt különösen rossz volt az időzítés

A botrány azért is kapott nagy figyelmet, mert éppen most lesz a 2001-es terrortámadások 25. évfordulója. A szeptember 11-i támadásokban csaknem 3000 ember vesztette életét, amikor két eltérített utasszállító repülőgép a World Trade Center ikertornyaiba csapódott.

25 éve történt a terrortámadás

Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Page Six megkereste Harry Styles képviselőit az ügyben, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Styles eközben javában tartja 30 állomásos New York-i koncertsorozatát, amely augusztus 26-án kezdődött és október 31-ig tart a Madison Square Gardenben. Ez az énekes egyetlen amerikai helyszíne a Together, Together Tour keretében.

A zenész korábban már fellépett Amszterdamban, Londonban, São Paulóban és Mexikóvárosban, a New York-i koncertsorozat után pedig Ausztráliába, Melbourne-be és Sydney-be utazik.

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Harry Styles már a 2027-es folytatást is bejelentette

Miközben a koncertjegy miatt kialakult vita zajlott, Styles a rajongóinak azt is bejelentette, hogy szeptember 10-én újabb, 2027-es koncertdátumokat hoz nyilvánosságra.

Az énekes azt írta rajongóinak, hogy amikor elhatározták a 2026-os turnét, tudta, hogy különleges lesz, de az, amivé a közönség tette, minden várakozását felülmúlta.

Hozzátette, hogy szeret zenélni és együtt lenni a rajongóival, ezért döntött úgy, hogy további 2027-es dátumokat is bejelent.