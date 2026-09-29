Beszorult a hátizsákja a metróajtóba, a szerelvény halálba rántotta a férfit

A férfi éppen leszállt volna a szerelvényről, amikor a táskája az ajtók közé szorult. A metró elindult, magával rántotta, majd a kocsik közé zuhant – ada hírül a New York Post.
A hátizsákja miatt halt meg
Tragikus baleset történt hétfő este New York Brooklyn negyedében.
Az áldozat az Utica Avenue metróállomáson próbált leszállni a szerelvényről, amikor a hátizsákja beszorult a záródó ajtók közé.
A rendőrség szerint a metró körülbelül 17 óra 50 perckor indult el, miközben még a férfi az ajtónál tartózkodott. A szerelvény magával húzta, majd a kocsik közé zuhant, egyenesen a sínekre.
A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni az életét, a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.
Az áldozat személyazonossága kedd reggelig nem volt ismert. A rendőrség közlése szerint a történtek kapcsán nem merült fel bűncselekmény gyanúja.