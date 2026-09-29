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beszorult

Beszorult a hátizsákja a metróajtóba, a szerelvény halálba rántotta a férfit

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Besorult a hátizsákja, elindult a metró: halálos tragédia történt New Yorkban. Az utas a kocsik közé zuhant, és a helyszínen életét vesztette.
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beszorultszerelvényhátizsák

A férfi éppen leszállt volna a szerelvényről, amikor a táskája az ajtók közé szorult. A metró elindult, magával rántotta, majd a kocsik közé zuhant – ada hírül a New York Post

hátizsák
Halálos csapda a metróajtóban: beszorult a férfi hátizsákja, a szerelvény magával rántotta
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A hátizsákja miatt halt meg

Tragikus baleset történt hétfő este New York Brooklyn negyedében. 

Az áldozat az Utica Avenue metróállomáson próbált leszállni a szerelvényről, amikor a hátizsákja beszorult a záródó ajtók közé.

A rendőrség szerint a metró körülbelül 17 óra 50 perckor indult el, miközben még a férfi az ajtónál tartózkodott. A szerelvény magával húzta, majd a kocsik közé zuhant, egyenesen a sínekre.

A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni az életét, a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

Az áldozat személyazonossága kedd reggelig nem volt ismert. A rendőrség közlése szerint a történtek kapcsán nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

 

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