Beszorult a hátizsákja a metróajtóba, a szerelvény halálba rántotta a férfit

A férfi éppen leszállt volna a szerelvényről, amikor a táskája az ajtók közé szorult. A metró elindult, magával rántotta, majd a kocsik közé zuhant – ada hírül a New York Post.

Halálos csapda a metróajtóban: beszorult a férfi hátizsákja, a szerelvény magával rántotta

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A hátizsákja miatt halt meg

Tragikus baleset történt hétfő este New York Brooklyn negyedében.

Az áldozat az Utica Avenue metróállomáson próbált leszállni a szerelvényről, amikor a hátizsákja beszorult a záródó ajtók közé.

A rendőrség szerint a metró körülbelül 17 óra 50 perckor indult el, miközben még a férfi az ajtónál tartózkodott. A szerelvény magával húzta, majd a kocsik közé zuhant, egyenesen a sínekre.

A helyszínre riasztott mentők már nem tudták megmenteni az életét, a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

Az áldozat személyazonossága kedd reggelig nem volt ismert. A rendőrség közlése szerint a történtek kapcsán nem merült fel bűncselekmény gyanúja.