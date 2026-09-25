Megállíthatatlanul havazik a szomszédunkban, vastag hótakaró borít be mindent – fotók

Megérkezett az első igazi havazás Ausztriába – számolt be róla közösségi oldalán a Dachsteingletscher Schladming. A friss csapadék fehérbe borította a hegyvidéki tájat, amely már most hamisítatlan téli látványt nyújt.

Havazás Ausztriában. Forrás: Dachsteingletscher Schladming Facebook

A havazás az idei rendkívül száraz nyár után különösen jó hír, hiszen a téli csapadékra Európa számos térségében nagy szükség van.

Megérkezett az első igazi havazás Ausztriába

Az osztrák magashegységekben már szeptember 10–11. környékén is havazott, ám akkor még nem érkezett jelentős mennyiségű csapadék. A Dachstein és a Kitzsteinhorn térsége is kifehéredett, utóbbi körülbelül 3000 méteres magasságában mintegy 8 centiméter friss hó gyűlt össze.

A Dachstein hegyi állomásán szintén összefüggő, de még vékony hóréteg alakult ki. Az ORF szeptember 24-i előrejelzése szerint az osztrák hegyekben akár 1800 méterig is lesüllyedhet a hóhatár, ezért a magasabban fekvő területeken újabb havazás fordulhat elő.

Tavaly is szeptemberben érkezett a komolyabb hó

Ausztriában nem példa nélküli a szeptemberi havazás. Tavaly már szeptember 5–6. környékén leesett az első hó Obertauernben, ahol nemcsak a hegycsúcsok, hanem a település környéke is kifehéredett.

Ez még rövid, magashegyi télies epizód volt, szeptember 25-én azonban már kiterjedtebb havazás érkezett az osztrák Alpokba. A Großglockner környékén, a Karni-Alpokban, a Nockberge térségében, valamint a Falkertnél és a Dobratschnál is havazott, a hóhatár pedig helyenként 1800–2000 méterig süllyedt.

Hogy az idei friss hó mennyi ideig marad meg, egyelőre kérdéses, a tél első komolyabb jelei azonban már kétségtelenül megjelentek a szomszédban.