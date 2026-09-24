Helikopterekkel keresték az eltűnt hegymászót, már nem tudták megmenteni

A Goingban megszálló hegymászó kedd délelőtt egyedül indult el a 2344 méter magas Ellmauer Halt megmászására. Miután rokonai másnap sem tudták elérni telefonon, bejelentették az eltűnését.

Hegymászó tűnt el

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Letért a kijelölt útvonalról, halálba zuhant egy hegymászó Ausztriában

A keresésben Kitzbühel és Kufstein hegyi rendőrei, valamint két helikopter vett részt. Az egyik légi járművet éjjellátó berendezéssel is felszerelték, a sötétség miatt azonban szerda este 21.45-kor fel kellett függeszteni az akciót.

A nő holttestét csütörtök hajnalban, 1980 méteres magasságban találták meg egy vízmosásban, mintegy 80 méterrel a Gamsängersteig nevű útvonal alatt. A rendőrség szerint letérhetett a kijelölt via ferratáról, majd lezuhant, és halálos sérüléseket szenvedett.

A holttestet rendőrségi helikopterrel szállították le a hegyről. A hatóságok boncolást rendeltek el.