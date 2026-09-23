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helikopter-baleset

Öt ember életét követelte egy helikopter-baleset – egy ismert énekes is az áldozatok között van

1 órája
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Öt ember vesztette életét, miután lezuhant egy helikopter Brazília déli részén. A helikopter-baleset egy hegyvidéki térségben történt, miután a légi jármű egyelőre tisztázatlan körülmények között eltűnt a radarról. A fedélzeten utazók közül senki sem élte túl a tragédiát.
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helikopter-baleseténekesBrazília

Öt ember meghalt egy helikopter-balesetben Brazília déli részén, Santa Catarina államban. Az áldozatok között van az 59 éves Rick, a Rick & Renner duóból ismert brazil énekes is.

Brazília, Rick, Rick & Renner, brazil énekes, helikopter, Santa Catarina, São Joaquim, sertanejo, légi baleset A helikopter-baleset öt ember életét követelte Brazília déli részén
A helikopter-baleset öt ember életét követelte Brazília déli részén
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A zenész halálhírét a duó hivatalos Instagram-oldalán erősítették meg. A bejegyzésben Ricket tehetséges, nagyra becsült művészként méltatták, akinek jellegzetes hangja több generációra is hatással volt.

A Geraldo Antônio de Carvalho néven született énekes az 1980-as években alapította meg a Rick & Renner duót. Társával, Ivair dos Reis Gonçalvesszel a Brazíliában rendkívül népszerű sertanejo műfajban váltak ismertté, amelyre a country és a folk zenei elemei is hatással voltak. A formáció ismert dalai közé tartozik az Ela é demais és a Nos bares da cidade.

Öt ember utazott a helikopteren

A brazil tűzoltóság közlése szerint a helikopter roncsait kedden találták meg Santa Bárbara térségében. A fedélzeten Rick mellett egy üzletember, egy videós, valamint a pilóta és a másodpilóta tartózkodott. A balesetet senki sem élte túl.

A Focus beszámolója szerint a helikopter hétfőn indult az Atlanti-óceán partján fekvő Porto Belóból a mintegy 190 kilométerre található, São Joaquim környéki hegyvidék felé. A légi jármű út közben, egyelőre tisztázatlan körülmények között eltűnt a radarról.

Rossz időjárási körülmények között történt a helikopter-baleset

A beszámolók szerint Santa Catarina egyes részein a helikopter eltűnésének idején rossz időjárási körülmények uralkodtak, eső és köd is nehezítette a látást. Egyelőre nem tisztázott, hogy az időjárás közrejátszott-e a tragédiában.

A Serra Catarinense hegyvidéki térségét dombok, hegyek és helyenként sűrű erdők jellemzik, ami a kutatást is megnehezítheti.

 

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