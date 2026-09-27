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helikopter

Lezuhant és kigyulladt egy helikopter: senki sem élte túl a tragédiát – jelenleg még rejtély, kik az áldozatok

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Négy ember életét vesztette, miután egy helikopter lezuhant a kanadai Quebec tartományban, Montreal közelében. A helikopter Sainte-Brigide-d'Iberville településnél csapódott a földbe, majd kigyulladt, a fedélzeten tartózkodó négy embert pedig a helyszínen halottnak nyilvánították.
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helikopterhelikopterbalesetMontreal

A baleset szombat délután, helyi idő szerint valamivel 14:30 után történt Sainte-Brigide-d'Iberville közelében, mintegy 50 kilométerre Montrealtól. A quebeci rendőrség szerint a hatóságok egy segélyhívást kaptak egy bajba jutott helikopterről, amely lezuhant és kigyulladt.

Helikopter-baleset
A helikopter vélhetően magángép volt - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A helyszínre érkező egységek azonnal oltani kezdték a lángoló helikoptert, és körülbelül egy órával a bejelentés után el is oltották. A hatóságok azonban még este 22 óra előtt is dolgoztak a baleset helyszínén.

A roncsot a Rang des Écossais út közelében, a 10-es autópálya mellett találták meg. A rendőrség közlése szerint a helikopter vélhetően magángép volt - írja a BBC.

Még nem azonosították a helikopterbaleset áldozatait

A balesetben négy ember halt meg, személyazonosságukat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Audrey-Anne Bilodeau rendőrségi őrmester szerint az áldozatok azonosítása akár több napot is igénybe vehet.

A hatóságok jelenleg a roncs átvizsgálásán és a történtek rekonstruálásán dolgoznak.

Helikopterbaleset történt Brazíliában, egy ismert énekes is az áldozatok között van

Öt ember vesztette életét, miután lezuhant egy helikopter Brazília déli részén. A helikopter-baleset egy hegyvidéki térségben történt, miután a légi jármű egyelőre tisztázatlan körülmények között eltűnt a radarról. A fedélzeten utazók közül senki sem élte túl a tragédiát.

 

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