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helikopter

Eltűnt a helikopter, amelyen Neymar közeli barátja utazott

1 órája
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Eltűnt egy helikopter négy emberrel a fedélzetén Brazília déli részén. A gépen utazott Rick Sollo népszerű énekes, valamint Bruno Avelar üzletember, Neymar közeli barátja is.
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helikopterbell 430bruno avelarrick sollo

A hétszemélyes, Bell 430 számot viselő helikopter hétfő délután, heves viharban veszítette el a kapcsolatot a légi irányítással Santa Catarina államban. A térséget jégeső, özönvízszerű eső és erős szél sújtotta.

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Népszerű énekessel a fedélzetén tűnt el egy helikopter. (A kép illusztráció.)
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Hatalmas erőkkel keresik a viharban eltűnt helikoptert

A helikopter Porto Belóból indult, és a mintegy 280 kilométerre délnyugatra fekvő São Joaquim felé tartott. A rendőrség, a tűzoltóság és a brazil légierő Urubici hegyvidéki környékén kutat a gép után, utasainak telefonadatai alapján ugyanis ott rögzítették az utolsó ismert helyzetüket.

Az 59 éves Rick Sollo mellett Bruno Avelar üzletember, Paulo Soares videós és a meg nem nevezett pilóta tartózkodott a fedélzeten. Avelar a Neymar Jr. Intézet jótékonysági árveréseinek házigazdája, és közeli kapcsolatot ápol a brazil futballsztárral.

A helikopter tulajdonosa hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs hivatalos megerősítés arról, hogy a gép lezuhant volna. A kutatás jelenleg is tart.

 

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